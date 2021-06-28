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Чемпионат Европы по футболу 2020

Футболист сборной Испании забил автогол ударом с центра поля в матче Евро

Lenta.ru
1 час назад
Полузащитник сборной Испании Педри отметился нелепым автоголом в игре 1/8 финала чемпионата Европы против Хорватии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Футболист сборной Испании забил автогол в матче Евро
Фото: ReutersReuters
На 20-й минуте игрок с центра поля отдал сильный пас назад своему вратарю Унаи Симону. Тот не смог обработать мяч, который оказался в сетке. На момент публикации новости в матче идет перерыв. Счет равный — 1:1. На 38-й минуте у испанцев отличился Пабло Сарабия.
Педри — самый молодой игрок в истории чемпионатов Европы, выходивший в основном составе в матче плей-офф. На момент игры с Хорватией ему исполнилось 18 лет и 215 дней.
Победитель матча между Хорватией и Испанией получит путевку в 1/4 финала, где сыграет с победителем пары Франция — Швейцария.
Евро-2020,
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