«Говнище»: Черданцев призвал не допускать сборную Бельгии в полуфинал

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев
разнес игру команды Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2020 года против португальцев. Пост с критикой в адрес бельгийцев журналист выложил в своем Twitter
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«Ни в коем случае не допустить это говнище в полуфинал! Италия, порвать вафлю!!!» — написал Черданцев.
Напомним, что матч Бельгия — Португалия состоялся в Севилье (Испания) на стадионе «Де ла Картуха». Там присутствовало ограниченное число зрителей, встреча закончилась победой «красных дьяволов» с минимальным счетом 1:0.
Гол был забит только один, в концовке первого тайма. Это сделал Торган Азар с передачи Томаса Менье
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В результате подопечные Роберто Мартинеса
оказались в четвертьфинале континентального первенства, где будут играть против итальянцев.
Как сообщалось ранее, Бельгия одержала победу на Евро-2020 во всех четырех матчах с общим счетом 8:1.
Это лидерство стало для подопечных Роберто Мартинеса четвертой на этом континентальном первенстве — ранее сборная Бельгии разгромила россиян (3:0), обыграла Данию (2:1) и Финляндию (2:0).
Также сообщается, что ранее команда Чехии вырвала победу у сборной Нидерландов в игре 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 (2:0). В первом тайме команды не показали результата. В начале второго отрезка игры защитник Маттейс Де Лигт получил прямую красную карточку за игру рукой и оставил голландцев в меньшинстве. В середине второго тайма полузащитник Томаш Холеш смог вывести чехов вперед. За десять минут до завершения основного времени игры у Патрика Шика получилось увеличить преимущество сборной Чехии.