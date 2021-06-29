«Говнище»: Черданцев призвал не допускать сборную Бельгии в полуфинал

Напомним, что матч Бельгия — Португалия состоялся в Севилье (Испания) на стадионе «Де ла Картуха». Там присутствовало ограниченное число зрителей, встреча закончилась победой «красных дьяволов» с минимальным счетом 1:0.

Как сообщалось ранее, Бельгия одержала победу на Евро-2020 во всех четырех матчах с общим счетом 8:1.

Это лидерство стало для подопечных Роберто Мартинеса четвертой на этом континентальном первенстве — ранее сборная Бельгии разгромила россиян (3:0), обыграла Данию (2:1) и Финляндию (2:0).

Также сообщается, что ранее команда Чехии вырвала победу у сборной Нидерландов в игре 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 (2:0). В первом тайме команды не показали результата. В начале второго отрезка игры защитник Маттейс Де Лигт получил прямую красную карточку за игру рукой и оставил голландцев в меньшинстве. В середине второго тайма полузащитник Томаш Холеш смог вывести чехов вперед. За десять минут до завершения основного времени игры у Патрика Шика получилось увеличить преимущество сборной Чехии.