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Чемпионат Европы по футболу 2020

В РФС отложили доклад Черчесова по итогам Евро

Газета.Ru
37 минут назад
Заседание технического комитета Российского футбольного союза (РФС) перенесено. На этом мероприятии должен был выступить с докладом по итогам чемпионата Европы - 2020 главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
В РФС отложили доклад Черчесова по итогам Евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Завтра заседания технического комитета не будет, его перенесли. И в очном режиме он тоже не будет. Когда и во сколько, станет известно завтра", — приводит слова члена комитета Михаила Гершковича РБК.
Источник издания в РФС уточнил, что перенос заседания связан с эпидемиологической ситуацией в Москве. Другой источник добавил, что заседание, скорее всего, пройдет в режиме офлайн. Ранее сообщалось, что Михаил Гершкович рассказал, как пройдет обсуждение итогов выступления России на Евро.
По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (2:4), а также обыграл Финляндию (1:0).
Евро-2020,Михаил Гершкович,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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