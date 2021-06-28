В РФС отложили доклад Черчесова по итогам Евро

"Завтра заседания технического комитета не будет, его перенесли. И в очном режиме он тоже не будет. Когда и во сколько, станет известно завтра", — приводит слова члена комитета Михаила Гершковича РБК.
Источник издания в РФС уточнил, что перенос заседания связан с эпидемиологической ситуацией в Москве. Другой источник добавил, что заседание, скорее всего, пройдет в режиме офлайн. Ранее сообщалось, что Михаил Гершкович рассказал, как пройдет обсуждение итогов выступления России на Евро.
По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (2:4), а также обыграл Финляндию (1:0).