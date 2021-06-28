В РФС отложили доклад Черчесова по итогам Евро

Источник издания в РФС уточнил, что перенос заседания связан с эпидемиологической ситуацией в Москве. Другой источник добавил, что заседание, скорее всего, пройдет в режиме офлайн. Ранее сообщалось, что Михаил Гершкович рассказал, как пройдет обсуждение итогов выступления России на Евро.