Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020

Звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе опубликовал в своем инстаграм-аккаунте пост после вылета с чемпионата Европы - 2020. В матче 1/8 финала подопечные Дидье Дешама сенсационно уступили Швейцарии (3:3, пен. - 4:5). Мбаппе не реализовал свой удар в серии.

Понимаю, что наши поклонники очень расстроены. Хочу поблагодарить их за поддержку, вы всегда верите в нас. Нашей команде нужно стать сильнее после этого падения. Мои поздравления соперникам», - гласит сообщение Мбаппе.