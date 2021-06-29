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Чемпионат Европы по футболу 2020

Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020

Евро-футбол.Руиещё 1
1 час назад
Звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе опубликовал в своем инстаграм-аккаунте пост после вылета с чемпионата Европы - 2020. В матче 1/8 финала подопечные Дидье Дешама сенсационно уступили Швейцарии (3:3, пен. - 4:5). Мбаппе не реализовал свой удар в серии.
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Фото: ReutersReuters
«Я очень сильно опечален таким результатом, сборная не смогла достичь цели. Прошу простить меня за этот промах. Хотел помочь команде, однако в этот раз н
Понимаю, что наши поклонники очень расстроены. Хочу поблагодарить их за поддержку, вы всегда верите в нас. Нашей команде нужно стать сильнее после этого падения. Мои поздравления соперникам», - гласит сообщение Мбаппе.
В 1/4 финала швейцарцы встретятся с командой Испании. Игра состоится в Санкт-Петербурге 2 июля.
Евро-2020,
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