Евро-2020 установил рекорд результативности

Чемпионат Европы — 2020 стал самым результативным в истории турнира, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Рекорд был установлен в матче 1/8 финала между сборными Испании и Хорватии (5:3). Мяч Мислава Оршича, забитый на 85-й минуте встречи, стал 109-м на этом турнире. По количеству голов нынешнее континентальное первенство превзошло показатель Евро-2016, на котором было забито 108 мячей.

С учетом матча между командами Франции и Швейцарии (3:4, 4:5 — по пенальти) на чемпионате Европы — 2020 было забито 118 мячей. При этом на турнире пройдет еще девять матчей.