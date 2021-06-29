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Чемпионат Европы по футболу 2020

Французов призвали отказаться от поездки в Россию

Алиса Селезнёва
1 час назад
Французским футбольным болельщикам стоит отказаться от поездок на игры Евро-2020, которые проходят в Санкт-Петербурге, из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России. Об этом заявила министр спорта Франции Роксана Марасиняню, пишет Europe 1.
Французов призвали отказаться от поездки в Россию
Фото: ТАССТАСС
Чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира состоятся в Санкт-Петербурге.
Роксана Марасиняню признала, что фанатам, которые хотят поддержать национальную сборную, сложно отказаться от поездок на игры с ней, но «ситуация здравоохранения должна быть приоритетом».
«В России подтверждается много случаев заражения коронавирусом. Советую поболеть за французскую команду из дома и дождаться выхода в полуфинал, чтобы поддержать ее там», - заявила министр накануне матча Франция-Швейцария.
Она предупредила, что, поехав в Санкт-Петербург, болельщики по возвращению домой будут вынуждены отправиться на карантин.
«Это значит, что они могут пропустить матч 1/2 финала в Лондоне, если команда туда выйдет», - пояснила Роксана Марасиняню.
Однако в итоге французским болельщикам нет необходимости ехать в Россию. Так как накануне сборная Франции проиграла Швейцарии со счетом 4:5 и не прошла в 1/4 чемпионата Европы по футболу.
Евро-2020,
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