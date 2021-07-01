Карасев получил назначение на четвертьфинальный матч Евро-2020

Главным арбитром назначен нидерландец Бьорн Кейперс . Помогать ему будут боковые судьи Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра . За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будет отвечать Пол ван Букел.

Встреча между сборными Чехии и Дании пройдет 3 июля в Баку. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19.00 мск.

Для Карасева это будет четвертый матч чемпионата Европы — 2020. Турнир он начал в качестве резервного судьи на игре Австрия — Северная Македония, а затем получил назначение в качестве главного арбитра матчей Италия — Швейцария, Германия — Венгрия и Нидерланды — Чехия.