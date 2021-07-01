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Чемпионат Европы по футболу 2020

Российский арбитр Карасев получил назначение на матч Евро Чехия - Дания

Газета.Ruиещё 3
3 часа назад
Российский арбитр Сергей Карасев получил назначение в качестве резервного судьи матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 между сборными Чехии и Дании, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Карасев получил назначение на четвертьфинальный матч Евро-2020
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Главным арбитром назначен нидерландец Бьорн Кейперс. Помогать ему будут боковые судьи Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будет отвечать Пол ван Букел.
Встреча между сборными Чехии и Дании пройдет 3 июля в Баку. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19.00 мск.
Для Карасева это будет четвертый матч чемпионата Европы — 2020. Турнир он начал в качестве резервного судьи на игре Австрия — Северная Македония, а затем получил назначение в качестве главного арбитра матчей Италия — Швейцария, Германия — Венгрия и Нидерланды — Чехия.
Ранее Карасев рассказал о разнице в зарплатах за матчи в Российской премьер-лиге (РПЛ) и европейских турнирах. По его словам, за игру в высшем дивизионе первенства страны главный судья получает 100 тыс. рублей, а за встречу под эгидой УЕФА — 400 тыс. рублей.
Евро-2020,РПЛ,Эрвин Зейнстра,Бьорн Кейперс,Сергей Карасев,УЕФА,Газета.Ru,
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