Москвич стал жертвой мошенничества на Евро-2020

Житель Москвы обратился в отделение полиции по факту мошенничества с продажей билетов на игры чемпионата Европы по футболу.

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Как стало известно РЕН ТВ, заявитель обнаружил в соцсетях объявление о продаже билетов. После общения с продавцом он перевел с банковской карточки 9 тысяч рублей, но билетов так и не получил.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

А ранее сообщалось, что 28 июня в полицию обратился другой житель Москвы, который заявил, что стал жертвой злоумышленницы с сайта знакомств Tinder.

Как отметил мужчина, он познакомился в интернете с девушкой, у них началось общение. Через некоторое время она предложила ему посетить шоу "Stand Up".

Девушка сообщила, что купит билеты сама, но мужчина предложил за них заплатить. Тогда она прислала ему ссылку на портал оплаты. Москвич ввел реквизиты своей банковской карты, после чего с его счета списалось свыше 12,5 тысячи рублей. Но свидание с новой знакомой так и не состоялось.

По факту случившегося полицейские проводят проверку.