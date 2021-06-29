Москвич стал жертвой мошенничества на Евро-2020

Житель Москвы обратился в отделение полиции по факту мошенничества с продажей билетов на игры чемпионата Европы по футболу.
Как стало известно
РЕН ТВ, заявитель обнаружил в соцсетях объявление о продаже билетов. После общения с продавцом он перевел с банковской карточки 9 тысяч рублей, но билетов так и не получил.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
А ранее сообщалось, что 28 июня в полицию обратился другой житель Москвы, который заявил, что стал жертвой злоумышленницы с сайта знакомств Tinder.
Как отметил мужчина, он познакомился в интернете с девушкой, у них началось общение. Через некоторое время она предложила ему посетить шоу "Stand Up".
Девушка сообщила, что купит билеты сама, но мужчина предложил за них заплатить. Тогда она прислала ему ссылку на портал оплаты. Москвич ввел реквизиты своей банковской карты, после чего с его счета списалось свыше 12,5 тысячи рублей. Но свидание с новой знакомой так и не состоялось.
По факту случившегося полицейские проводят проверку.
Следует заметить, что мошенничество в соцсетях очень распространено. Одним из наиболее популярных выступает так называемый "кальянный развод", когда мужчина идет на долгожданное свидание с новой знакомой, они проводят совместный вечер, а в конце ему вручают бумажку с написанным от руки счетом. Ухажер не успевает заметить, как дама неожиданно исчезает.
А недавно преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов
предупредил, что часто мошенники обманывают людей на интернет-порталах бесплатных объявлений. Злоумышленники могут связаться с доверчивыми гражданами в соцсетях и мессенджерах, ссылки на которые они указали, желая, например, что-то продать, пояснил эксперт.