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Чемпионат Европы по футболу 2020

Игроки из чемпионата России могут отправить сборную Украины домой

Вероника Полынина
30 минут назад
Игроки из чемпионата России могут отправить сборную Украины домой, пишет «Чемпионат».
Игроки из чемпионата России могут отправить сборную Украины домой
Фото: UEFAUEFA
Украинцы возлагали большие надежды на чемпионат Европы. В отборочном туре команда Андрея Шевченко опередила Португалию с Сербией и финишировала на первом месте в группе. На экипировке сборной появилось изображение Крыма и героические лозунги, а сами игроки делали громкие заявления о превосходстве над сборной России.
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Однако в отборочном туре Украина фактически показала такой же результат, как и Россия: выиграла единственный матч, который должна была выиграть, и проиграла более сильным соперникам. С той лишь разницей, что у россиян в группе соперники были сильнее.
Украинцам посчастливилось оказаться в одной восьмой финала, имея всего три очка. Ни одна другая сборная, финишировавшая в своей группе третьей, с тремя очками в плей-офф не попала.
Статистические показатели говорят о том, что команды Черчесова и Шевченко выступили на одном, весьма невысоком, уровне.
Согласно InStat, за три матча на групповом этапе Украина уступила своим соперникам по ударам (24:41), xG (4,5:4,9), успешным ТТД (80% против 81%), по входам на чужую треть (96:130) и в штрафную (40:50). Россия уступила своим соперникам по ударам (26:30), xG (4,1 против 4,6), успешным ТТД (77% против 79%), по входам на чужую треть (107:118) и в штрафную (40:49). Общее количество ТТД тоже сопоставимо: 2313 у украинцев против 2281 у россиян. В чём-то команда Черчесова даже лучше: например, в ведении единоборств (57% против 47%) и количестве подборов мяча (190:143).
Матч со шведами – последний шанс для сборной Украины доказать, что они лучше России на этом европейском первенстве.
Однако пока не понятно, за счет чего украинцы собираются обыгрывать шведов, которые опередили Испанию в своей группе.
Кстати, команду Шевченко могут отправить домой четыре футболиста из российского чемпионата – Кристофер Олссон, Виктор Классон, Маркус Берг из «Краснодара» и Джордан Ларссон из «Спартака».
Встреча сборных Украины и Швеции пройдет 29 июня в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Начало матча - в 22.00 мск.
Евро-2020,Виктор Классон,Джордан Ларссон,Маркус Берг,Андрей Шевченко,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
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