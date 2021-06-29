Игроки из чемпионата России могут отправить сборную Украины домой, пишет «Чемпионат»

Фото: UEFA UEFA

Украинцы возлагали большие надежды на чемпионат Европы. В отборочном туре команда Андрея Шевченко опередила Португалию с Сербией и финишировала на первом месте в группе. На экипировке сборной появилось изображение Крыма и героические лозунги, а сами игроки делали громкие заявления о превосходстве над сборной России

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Однако в отборочном туре Украина фактически показала такой же результат, как и Россия: выиграла единственный матч, который должна была выиграть, и проиграла более сильным соперникам. С той лишь разницей, что у россиян в группе соперники были сильнее.

Украинцам посчастливилось оказаться в одной восьмой финала, имея всего три очка. Ни одна другая сборная, финишировавшая в своей группе третьей, с тремя очками в плей-офф не попала.

Статистические показатели говорят о том, что команды Черчесова и Шевченко выступили на одном, весьма невысоком, уровне.

Согласно InStat, за три матча на групповом этапе Украина уступила своим соперникам по ударам (24:41), xG (4,5:4,9), успешным ТТД (80% против 81%), по входам на чужую треть (96:130) и в штрафную (40:50). Россия уступила своим соперникам по ударам (26:30), xG (4,1 против 4,6), успешным ТТД (77% против 79%), по входам на чужую треть (107:118) и в штрафную (40:49). Общее количество ТТД тоже сопоставимо: 2313 у украинцев против 2281 у россиян. В чём-то команда Черчесова даже лучше: например, в ведении единоборств (57% против 47%) и количестве подборов мяча (190:143).

Матч со шведами – последний шанс для сборной Украины доказать, что они лучше России на этом европейском первенстве.

Однако пока не понятно, за счет чего украинцы собираются обыгрывать шведов, которые опередили Испанию в своей группе.