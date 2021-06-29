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Чемпионат Европы по футболу 2020

Стилист назвал самую модную команду Евро-2020

News.ru
1 час назад
Стилист Влад Лисовец назвал самые модные команды футболистов на Евро-2020. Лидерами списка стали сборные Италии, Франции и Украины, пишет «Вечерняя Москва».
"Очень брутально": Стилист назвал самую модную команду Евро-2020
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По его мнению, форма итальянцев выглядит «сдержанно и очень брутально», благодаря ей в игроках чувствуется элегантность и спортивность.
Лисовец также отметил форму французской команды. Стилист считает, что их красные гетры на тёмно-синем фоне выглядят привлекательно, в целом создаётся некий детский образ, на который приятно смотреть.
Форма украинцев, хоть и не продумана с точки зрения стиля, но зато запоминается зрителю.
Украина в виде бананов выглядит очень забавно. Конечно, это история не про стиль. Однако она смотрится ярко, обращает на себя внимание, а главное, запоминается, — отметил Лисовец.
Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил сборной Украины оставить лозунг «Героям слава!» на форме, в которой команда Андрея Шевченко выступит на чемпионате Европы — 2020.
Евро-2020,Футбол,Влад Лисовец,Андрей Шевченко,УЕФА,
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