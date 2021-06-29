Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Экс-глава «Спартака» заявил, что ему не очень нравился Хиддинк во главе сборной России

Газета.Ru
53 минуты назад
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, какой главный тренер нужен национальной команде.
Экс-глава «Спартака» объяснил, какой тренер нужен сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Не знаю, насколько реальна кандидатура Тедеско. Эмоционально он неплох, однако наставник должен говорить с подопечными на одном языке. Нужно заряжать команду, готовить ее к матчам. Не знаю, может ли немец кого-то поразить? «Спартак» при нем играл хорошо только по одной схеме, поэтому нельзя сказать, что Тедеско сильно разнообразный тренер. Не считаю, что это удачная кандидатура.
Об успехах можно говорить, лишь встав на пьедестал. При Хиддинке взяли бронзу, но мне он не очень нравился. Сборной нужен человек, который сумеет донести до нее, что нужно делать. Футболисты у нас несыгранные, они не понимают своей роли на поле. Мы играем по схеме «грузи на Дзюбу». Нам необходим креативный специалист, который наработает другие схемы атаки и обороны», — приводит слова экс-главы красно-белых «СЭ».
По итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0). В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4.
Ранее депутат Мосгордумы Магомет Яндиев предложил игрокам сборной России стажировку в одном из «жилищников» города.
Евро-2020,Футбол,Андрей Червиченко,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Мосгордума,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители