Испанский вратарь объяснил курьезный автогол на Евро-2020

Голкипер сборной Испании Унаи Симон высказался о своей голевой ошибке в моменте с курьёзным автоголом в матче 1/8 финала Евро-2020 с национальной командой Хорватии. Симон в своей штрафной не сумел принять пас от Педри, и мяч медленно закатился в дальний угол.