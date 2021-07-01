Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Испанский вратарь объяснил курьезный автогол в матче с Хорватией на Евро

Газета.Ruиещё 4
2 часа назад
Голкипер сборной Испании Унаи Симон высказался о своей голевой ошибке в моменте с курьёзным автоголом в матче 1/8 финала Евро-2020 с национальной командой Хорватии. Симон в своей штрафной не сумел принять пас от Педри, и мяч медленно закатился в дальний угол.
Испанский вратарь объяснил курьезный автогол на Евро-2020
Фото: WOLFGANG RATTAY/GETTY IMAGESWOLFGANG RATTAY/GETTY IMAGES
«Я допустил ошибку при обработке мяча. Даже представить не могу, сколько раз я принимал мяч в подобных ситуациях, но когда не попал по нему ногой, то несколько минут мучился мыслью, как мы можем проигрывать, хотя Хорватия даже ничего не сделала. После этого я сказал, что будет несправедливо к партнёрам, если в результате я уйду в тень. Из уважения к партнёрам, всем болельщикам и общей цели нам надо продолжать работать и выполнять требования тренера. Надо забыть обо всем как можно быстрее. После одной-двух минут горя ты снова на 100% в игре. В конечном счёте нам удалось одержать победу», — приводит слова Симона официальный сайт УЕФА.
В матче 1/8 финала Евро сборная Испании переиграла сборную Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершилась со счётом 5:3 по итогам дополнительного времени.
Евро-2020,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители