Испанский вратарь объяснил курьезный автогол на Евро-2020

«Я допустил ошибку при обработке мяча. Даже представить не могу, сколько раз я принимал мяч в подобных ситуациях, но когда не попал по нему ногой, то несколько минут мучился мыслью, как мы можем проигрывать, хотя Хорватия даже ничего не сделала. После этого я сказал, что будет несправедливо к партнёрам, если в результате я уйду в тень. Из уважения к партнёрам, всем болельщикам и общей цели нам надо продолжать работать и выполнять требования тренера. Надо забыть обо всем как можно быстрее. После одной-двух минут горя ты снова на 100% в игре. В конечном счёте нам удалось одержать победу», — приводит слова Симона официальный сайт УЕФА.