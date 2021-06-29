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Чемпионат Европы по футболу 2020

Швеция — Украина: Зинченко открыл счёт

Чемпионат.comиещё 1
1 час назад
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко открыл счёт в матче со Швецией.
Швеция — Украина: Зинченко открыл счет
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Встреча проходит на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Обслуживает встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Помогают ему ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — Давиде Масса.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
Евро-2020,Футбол,Александр Зинченко,
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