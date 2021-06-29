Болельщики с флагами России и Украины обнялись ради победы украинцев

Фото: @UEFAcom_ru/Twitter@UEFAcom_ru/Twitter
После первого тайма сборная Украины играет вничью со Швецией (1:1) в рамках 1/8 финала чемпионата Европы - 2020.
В четвертьфинале победителя пары Швеция — Украина ждет сборная Англии.
Матч состоится 3 июля в Риме на Олимпийском стадионе. Начало матча в 22.00 мск.
Сборная Швеции вышла в плей-офф с первого места в группе Е после ничьей с Испанией (0:0) и двух побед с минимальным счетом над Словакией (1:0) и Польшей (3:2).
Украинцы в своем квартете С заняли третье место. Подопечные Андрея Шевченко
проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1) и оказались сильнее Северной Македонии (2:1).
Ранее сообщалось, что сборная Англии уверенно переиграла национальную команду Германии и вышла четвертьфинал чемпионат Европы.