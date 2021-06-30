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Чемпионат Европы по футболу 2020

​Даниэльссон извинился перед Бесединым за нанесение травмы

Евро-футбол.Руиещё 1
42 минуты назад
В матче 1/8 финала Евро-2020 между сборными Швеции и Украины многое определило удаление Маркуса Даниэльссона за грубый фол против Артёма Беседина. После игры шведский защитник высказался по поводу того эпизода.
​Даниэльссон извинился перед Бесединым за грубый фол
Фото: ReutersReuters
«Я смотрел повторы, этот фол выглядел плохо. Судьи использовали ВАР и пришли к выводу, что это красная карточка. Вероятно, это так и есть, хотя в тот момент мне казалось это решение не
Я не собирался причинять Беседину боль. Я сказал ему об этом и надеюсь, что он быстро поправится. Он не говорит на английском, поэтому их капитану пришлось выступить в роли переводчика. Вроде бы Беседин принял извинения», - цитирует Даниэльссона aftonbladet.
Напомним, что у Артёма Беседина в результате обследования выявлено повреждение трёх связок и перелом. Форвард пропустит примерно полгода.
Евро-2020,Маркус Даниэльссон,Артем Беседин,
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