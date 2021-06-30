​Даниэльссон извинился перед Бесединым за грубый фол

Я не собирался причинять Беседину боль. Я сказал ему об этом и надеюсь, что он быстро поправится. Он не говорит на английском, поэтому их капитану пришлось выступить в роли переводчика. Вроде бы Беседин принял извинения», - цитирует Даниэльссона aftonbladet.