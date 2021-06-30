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Чемпионат Европы по футболу 2020

Болельщику с флагом России разорвали майку на матче Украины на Евро

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад
На матче 1/8 финала Евро-2020 на трибуне украинских фанатов появился болельщик с российским флагом. В начале встречи появилась фотография, на которой россиянин, обнявшись с украинцем, смотрит футбол.
Россиянину разорвали майку на матче Украины на Евро
Фото: @UEFAcom_ru/Twitter@UEFAcom_ru/Twitter
После матча в Telegram-канале OFNEWS был опубликован снимок, на котором этот же российский болельщик держится за лицо, а его футболка разорвана. Также у него отсутствует флаг.
"Первый кадр из Глазго вчера облетел все спортивные СМИ и паблики. Но, как говорится, "что было дальше?" Судя по фоткам, ничего хорошего для парня с российским флагом. Кажется, перемирия на почве футбола не случилось и русско-украинскую дружбу вновь пришлось отложить на неопределенный срок", - гласит подпись к снимку.
Telegram-канале OFNEWS
Сборная Украины обыграла Швецию со счетом 2:1 (овертайм). "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию встречи.
Чемпионат Европы – 2020. 1/8 финала.Швеция – Украина – 1:2Голы: 0:1 — Зинченко (27); 1:1 — Форсберг (43); 1:2 — Довбик (120).
Евро-2020,Газета.Ru,
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