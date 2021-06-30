Россиянину разорвали майку на матче Украины на Евро

На матче 1/8 финала Евро-2020 на трибуне украинских фанатов появился болельщик с российским флагом. В начале встречи появилась фотография, на которой россиянин, обнявшись с украинцем, смотрит футбол.

После матча в Telegram-канале OFNEWS был опубликован снимок, на котором этот же российский болельщик держится за лицо, а его футболка разорвана. Также у него отсутствует флаг.