Россиянину разорвали майку на матче Украины на Евро

На матче 1/8 финала Евро-2020 на трибуне украинских фанатов появился болельщик с российским флагом. В начале встречи появилась фотография, на которой россиянин, обнявшись с украинцем, смотрит футбол.
Фото: @UEFAcom_ru/Twitter@UEFAcom_ru/Twitter
После матча в Telegram-канале OFNEWS был опубликован снимок, на котором этот же российский болельщик держится за лицо, а его футболка разорвана. Также у него отсутствует флаг.
"Первый кадр из Глазго вчера облетел все спортивные СМИ и паблики. Но, как говорится, "что было дальше?" Судя по фоткам, ничего хорошего для парня с российским флагом. Кажется, перемирия на почве футбола не случилось и русско-украинскую дружбу вновь пришлось отложить на неопределенный срок", - гласит подпись к снимку.
Сборная Украины обыграла Швецию со счетом 2:1 (овертайм). "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию встречи.
Чемпионат Европы – 2020. 1/8 финала.Швеция – Украина – 1:2Голы: 0:1 — Зинченко (27); 1:1 — Форсберг (43); 1:2 — Довбик (120).