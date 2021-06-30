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Чемпионат Европы по футболу 2020

Игрок сборной Швеции сравнил поражение от Украины в 1/8 финала Евро с ножом в сердце

Газета.Ru
2 часа назад
Футболист сборной Швеции Деян Кулушевски рассказал об эмоциях от поражения в матче 1/8 финала Евро-2020 против национальной команды Украины, передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
"Нож в сердце": игрок сборной Швеции о поражении от Украины
Фото: газета.ругазета.ру
"Мы создали достаточно моментов, чтобы победить в основное время. Но потом я уже полагал, что нас ждёт серия пенальти. А затем соперник забил на 120-й минуте. Это как нож в сердце", - сказал Кулушевски.
Встреча завершилась со счетом 1:2 (овертайм). В четвертьфинале подопечные Андрея Шевченко сыграют против сборной Англии.
Встреча пройдет 3 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Ранее тренер сборной Швеции Янне Андерссон рассказал об атмосфере в раздевалке после поражения от Украины.
Евро-2020,Андрей Шевченко,УЕФА,
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