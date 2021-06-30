Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Уткин: после победы Украины акции Черчесова обесценились

RT на русскомиещё 2
2 часа назад
Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 после победы над национальной командой Швеции.
Уткин: после победы Украины акции Черчесова обесценились
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Если Англию за отказ от игры в футбол накажет именно Украина, я буду просто счастлив. Хотя коэффициент на это в основное время меньше 15, я восприму как надругательство, это к вопросу о шансах. Какие молодцы. До последней минуты. Как же я мог забыть — Слава Украине!» — написал Уткин в своём Telegram-канале.
Он также подшутил над главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
«Сегодня есть точный ответ на вопрос, как сильно упали акции Черчесова. После выхода украинцев, которым Россия изначально не уступает, в четвертьфинал они обесценились ровно в 10 млн раз. Контракт в 2,5 млн евро стоит сейчас не больше 25 евроцентов! Не преувеличение. 25 центов — это 1/4 евро», — написал Уткин.
Сборная Украины победила команду Швеции со счётом 2:1 благодаря голу в дополнительное время и вышла в четвертьфинал Евро-2020, где сыграет со сборной Англии. Для украинской команды нынешнее выступление в плей-офф континентального первенства является первым в истории.
Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали расследовать информацию об избиении фаната с российским флагом на матче Швеция — Украина.
Евро-2020,Футбол,Василий Уткин,СБОРНАЯ РОССИИ,Госдума,
53
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители