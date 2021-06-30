Уткин: после победы Украины акции Черчесова обесценились

«Если Англию за отказ от игры в футбол накажет именно Украина, я буду просто счастлив. Хотя коэффициент на это в основное время меньше 15, я восприму как надругательство, это к вопросу о шансах. Какие молодцы. До последней минуты. Как же я мог забыть — Слава Украине!» — написал Уткин в своём Telegram-канале.
«Сегодня есть точный ответ на вопрос, как сильно упали акции Черчесова. После выхода украинцев, которым Россия изначально не уступает, в четвертьфинал они обесценились ровно в 10 млн раз. Контракт в 2,5 млн евро стоит сейчас не больше 25 евроцентов! Не преувеличение. 25 центов — это 1/4 евро», — написал Уткин.