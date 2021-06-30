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Чемпионат Европы по футболу 2020

Боярский считает, что сборная России выглядит бледно на фоне команды Украины

Газета.Ru
32 минуты назад
Народный артист РСФСР Михаил Боярский считает, что сборная Украины может дойти до финала чемпионата Европы — 2020. Такое мнение он высказал после победы украинской команды над Швецией в матче 1/8 финала турнира.
По словам артиста, игра получилась трудной и боевой.
«Против англичан у украинцев есть шансы. Да, долго будет обсуждаться красная карточка... Но получилось, как получилось. Конечно, наша сборная на фоне украинской сборной выглядит бледно. Но еще раз, Украина — молодцы! Украинцы смогут дойти до финала, у них выросли крылья. Четвертьфинал — это уже подвиг. Они очень свирепые. Все может быть», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».
Встреча между сборными Украины и Швеции, прошедшая в шотландском Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу коллектива Андрея Шевченко. В 1/4 финала команда встретится с английскими футболистами.
На групповом этапе украинцы потерпели поражение от Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1), а также обыграли Северную Македонию (2:1). Команде удалось пробиться в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе C.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко поздравил сборную Украины с победой над командой Швеции.
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