Народный артист РСФСР Михаил Боярский считает, что сборная Украины может дойти до финала чемпионата Европы — 2020. Такое мнение он высказал после победы украинской команды над Швецией в матче 1/8 финала турнира.

По словам артиста, игра получилась трудной и боевой.

«Против англичан у украинцев есть шансы. Да, долго будет обсуждаться красная карточка... Но получилось, как получилось. Конечно, наша сборная на фоне украинской сборной выглядит бледно. Но еще раз, Украина — молодцы! Украинцы смогут дойти до финала, у них выросли крылья. Четвертьфинал — это уже подвиг. Они очень свирепые. Все может быть», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

Встреча между сборными Украины и Швеции, прошедшая в шотландском Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу коллектива Андрея Шевченко. В 1/4 финала команда встретится с английскими футболистами.

На групповом этапе украинцы потерпели поражение от Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1), а также обыграли Северную Македонию (2:1). Команде удалось пробиться в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе C.