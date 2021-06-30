Партнеры РФС недовольны Черчесовым

По информации издания, им не понравились высказывания специалиста после матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2002 против команды Дании (1:4). Партнеры организации считают, что это негативно сказывается на имидже РФС и, соответственно, на них. Отмечается, что это может отразиться на перспективах наставника в национальной команде в ходе обсуждения его будущего на внеочередном исполкоме РФС в июле.