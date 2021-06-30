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Чемпионат Европы по футболу 2020

Черчесов рассказал, чего не хватило сборной на Евро-2020

Newsru.com
1 час назад
Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что игрокам национальной команды не хватило «куража и эмоций» на чемпионате Европы по футболу. Его слова приводит пресс-служба.
"Команда готова хорошо": Черчесов встал на защиту сборной России
Фото: ТАССТАСС
По словам Черчесова, тренерский штаб нацеливал футболистов на максимальный результат.
Ответственности с себя не снимаю. В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают, — сказал Черчесов.
Также главный тренер сборной назвал возможные причины неудачного выступления команды на турнире.
Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества, — добавил он.
Сборная России вылетела с Евро-2020, заняв последнее, четвёртое место в группе B.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прокомментировал выступления сборных России по хоккею и футболу на чемпионатах мира и Европы.
Евро-2020,Футбол,
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