Избитый на матче Евро россиянин описал случившееся

Избитый на матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Швеции российский фанат Денис Смоленский описал случившееся. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Смоленский рассказал, что приехал на матч, чтобы поддержать сборную Украины. Он подчеркнул, что некоторым фанатам не понравилась его атрибутика в цветах триколора, поэтому его стали избивать. В итоге мужчине разбили бровь.