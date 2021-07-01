Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Избитый на матче Евро c участием Украины российский фанат описал случившееся

Lenta.ruиещё 2
1 час назад
Избитый на матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Швеции российский фанат Денис Смоленский описал случившееся. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Избитый на матче Евро россиянин описал случившееся
Фото: Кадр: «Бомбардир» / YouTubeКадр: «Бомбардир» / YouTube
Смоленский рассказал, что приехал на матч, чтобы поддержать сборную Украины. Он подчеркнул, что некоторым фанатам не понравилась его атрибутика в цветах триколора, поэтому его стали избивать. В итоге мужчине разбили бровь.
«Русские ведь тоже болеют за Украину! Мы же все едины. Мой лучший друг — украинец. Другой лучший друг — поляк. Политика должна оставаться политикой, а футбол футболом», — подытожил россиянин.
В ведомстве отреагировали на инцидент, заявив, что сам пострадавший не обращался в правоохранительные органы. Отмечается, что сведениями о его личности не обладают ни представители Шотландии, ни России.
О нападении на Смоленского стало известно 30 июня. Позднее он рассказал, что родился в России, однако затем переехал в Шотландию. Перед матчем он заявил, что русские поддерживают украинцев и бояться на трибунах ему некого.
Сборная Украины одержала победу над Швецией со счетом 2:1 в дополнительное время. В четвертьфинале турнира ей предстоит матч против команды Англии.
Евро-2020,МВД,
37
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители