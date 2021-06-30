"Вы что творите?": В сети "набросились" на Черчесова

Фото: ТАСС ТАСС

При этом, по мнению специалиста, «в функциональном плане команда была готова хорошо», о чем якобы свидетельствуют статистические показатели.

Пользователи «Рамблера» после оправданий Черчесова призвали его уволиться, чтобы не провалить отбор на чемпионат мира 2022 года.

«Он что всех идиотами считает? Слиз....к», «Уберите уже этого тренера Христа ради, он же вам так же объективно, как сейчас, отбор на чм провалит, вы что творите-то? Или переставьте его тренером вратарей, пусть делает то, чем всю жизнь занимался», «Черчесов ходит по острию ножа. Если не отберется на ЧМ-2022, то не смоет с себя позора до конца своих дней», «Стасик, верни деньги за плохо проделанную работу! И заявление по собственному напиши! Поступи по-мужски!», «Какие цифры? Если цифры, отражающие зарплаты, то действительно в сборной все хорошо», - написали комментаторы.

Также читатели выдвинули свои предположения на тему того, чего не хватило сборной России для удачного выступления.