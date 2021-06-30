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Чемпионат Европы по футболу 2020

"Вы что творите?": В сети негодуют из-за оправданий Черчесова

Вероника Полынина
38 минут назад
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что его подопечным на «Евро-2020» не хватило «куража и эмоций».
"Вы что творите?": В сети "набросились" на Черчесова
Фото: ТАССТАСС
При этом, по мнению специалиста, «в функциональном плане команда была готова хорошо», о чем якобы свидетельствуют статистические показатели.
Пользователи «Рамблера» после оправданий Черчесова призвали его уволиться, чтобы не провалить отбор на чемпионат мира 2022 года.
«Он что всех идиотами считает? Слиз....к», «Уберите уже этого тренера Христа ради, он же вам так же объективно, как сейчас, отбор на чм провалит, вы что творите-то? Или переставьте его тренером вратарей, пусть делает то, чем всю жизнь занимался», «Черчесов ходит по острию ножа. Если не отберется на ЧМ-2022, то не смоет с себя позора до конца своих дней», «Стасик, верни деньги за плохо проделанную работу! И заявление по собственному напиши! Поступи по-мужски!», «Какие цифры? Если цифры, отражающие зарплаты, то действительно в сборной все хорошо», - написали комментаторы.
Также читатели выдвинули свои предположения на тему того, чего не хватило сборной России для удачного выступления.
«Цыган с медведями им или девок перед каждым матчем..!?», «На мой взгляд, футбольной сборной России не хватило совести. самоотдачи и свежей молодой крови в так называемой команде», «Для куражу и эмоций отсутствовали Мамаев и Какорин. Нужно было перед ЧЕ организовать битье стульев и морд (лиц) всей сборной, массовую гулянку с шампанским за 250 тыс. евро с привлечением ОМОН и Росгвардии. Вот, тогда куражу и эмоций хватило бы минимум до полуфинала», «Сейчас поздно говорить об этом, нашей команде всегда чего-то не хватает», «Хорошего тренера сборной не хватает», - резюмировали пользователи.
Евро-2020,Футбол,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Росгвардия,
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