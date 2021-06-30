В РФС нашли потенциальную замену Черчесову

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В среду технический комитет РФС выразил доверие Черчесову после оценки выступления сборной России на чемпионате Европы. Результат выступления был признан неудовлетворительным, но все списали на низкий уровень футболистов, недостаток у них мотивации и даже лимит на легионеров.

На следующей неделе запланировано заседание исполкома РФС, на котором, несмотря ни на что, будет затронута тема будущего Черчесова в сборной.

По данным издания, на заседании может быть запущено обсуждение кандидатов на должность главного тренера национальной команды, и одной из кандидатур станет Леонид Слуцкий.

Слуцкий уже был главным тренером сборной России в 2015-2016 годах. Специалист готовил российских футболистов к выступлению на «Евро-2016». В отборочном цикле сборная заняла второе место в группе и вышла в финальную часть турнира.