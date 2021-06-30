В РФС нашли потенциальную замену Черчесову

В среду технический комитет РФС выразил доверие Черчесову после оценки выступления сборной России на чемпионате Европы. Результат выступления был признан неудовлетворительным, но все списали на низкий уровень футболистов, недостаток у них мотивации и даже лимит на легионеров.
На следующей неделе запланировано заседание исполкома РФС, на котором, несмотря ни на что, будет затронута тема будущего Черчесова в сборной.
По данным издания, на заседании может быть запущено обсуждение кандидатов на должность главного тренера национальной команды, и одной из кандидатур станет Леонид Слуцкий.
Слуцкий уже был главным тренером сборной России в 2015-2016 годах. Специалист готовил российских футболистов к выступлению на «Евро-2016». В отборочном цикле сборная заняла второе место в группе и вышла в финальную часть турнира.
На Евро-2016 сборная России попала в одну группу с Англией, Словакией и Уэльсом и заняла последнее место, сыграв вничью со Словакией и проиграв Англии и Уэльсу. После вылета из турнира Леонид Слуцкий подал в отставку.