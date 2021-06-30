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Чемпионат Европы по футболу 2020

Российский футбольный союз нашел потенциальную замену Черчесову

Вероника Полынина
1 час назад
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий может снова возглавить сборную России, пишет издание «Бизнес Online» со ссылкой на источник.
В РФС нашли потенциальную замену Черчесову
Фото: РИА НовостиРИА Новости
50-летний специалист стал одним из кандидатов на замену нынешнему наставнику национальной команды Станиславу Черчесову, которые рассматривает Российский футбольный союз (РФС).
В среду технический комитет РФС выразил доверие Черчесову после оценки выступления сборной России на чемпионате Европы. Результат выступления был признан неудовлетворительным, но все списали на низкий уровень футболистов, недостаток у них мотивации и даже лимит на легионеров.
На следующей неделе запланировано заседание исполкома РФС, на котором, несмотря ни на что, будет затронута тема будущего Черчесова в сборной.
По данным издания, на заседании может быть запущено обсуждение кандидатов на должность главного тренера национальной команды, и одной из кандидатур станет Леонид Слуцкий.
Слуцкий уже был главным тренером сборной России в 2015-2016 годах. Специалист готовил российских футболистов к выступлению на «Евро-2016». В отборочном цикле сборная заняла второе место в группе и вышла в финальную часть турнира.
На Евро-2016 сборная России попала в одну группу с Англией, Словакией и Уэльсом и заняла последнее место, сыграв вничью со Словакией и проиграв Англии и Уэльсу. После вылета из турнира Леонид Слуцкий подал в отставку.
Евро-2020,Футбол,Леонид Слуцкий,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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