«Я смотрел футбол. Люблю его и болею за нашу команду, хоть это и немножко мазохизм. Это у меня в крови. Это была самая беспомощная команда из всех наших сборных. Вразумительной игры не было ни в одном из матчей», — цитирует Авербуха Sport24.
«Что касается зарплат, их диктует рынок. Футбол — спорт номер один по популярности, который аккумулирует совершенно другие финансовые средства. Он формирует внутренний рынок и уровень зарплат. Глупо это обсуждать, это внутрифутбольная история. «Давайте заберем» — а почему фигурное катание, почему не бадминтон, настольный теннис, фехтование? Миллион видов спорта. Формировать рынок надо по уровню популярности вида спорта как ни крути, по интересу болельщиков, и все будет», — сказал Авербух.