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Чемпионат Европы по футболу 2020

УЕФА запретил радужный баннер на матче на Евро в Петербурге

Газета.Ruиещё 4
3 часа назад
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил использование рекламного баннера одного из спонсоров чемпионата Европы — 2020 на матчах 1/4 финала в Санкт-Петербурге.
УЕФА запретил радужный баннер на матче в Петербурге
Фото: ReutersReuters
В организации заявили, что поддерживают призывы к толерантности и уважению к разнообразию, и подобные рекламные щиты будут на четвертьфинальных матчах Евро в Мюнхене и Риме.
«УЕФА требует от спонсоров обеспечить соответствие своих реклам местному законодательству, и мы понимаем, что данная реклама не соответствует законодательству в Баку и Санкт-Петербурге», — сообщили РБК в пресс-службе УЕФА.
Согласно статье 6.21. КоАП Российской Федерации, в стране запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
Заключительный матч чемпионата Европы в Санкт-Петербурге прошел 2 июля. На домашней арене петербургского «Зенита» сборная Испании в серии пенальти переиграла команду Швейцарии.
Евро-2020,УЕФА,Зенит,РБК,
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