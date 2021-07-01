Критиковавшая украинцев за интервью на русском стала жертвой пранка

Подписчики Ницой не поняли ее праведного гнева и написали в комментариях, что гордятся победой украинских футболистов в матче со Швецией, и им все равно, на каком языке они дают послематчевые интервью.

Позже Лариса Ницой рассказала, что ей позвонил Артем Довбик, у них был долгий разговор, в ходе которого она ему объяснила, почему важно разговаривать на украинском языке. Довбик, по ее словам, попросил ее написать пост о том, что он обязательно поговорит с тренерами и договорится, что все футболисты сборной будут говорить по-украински.