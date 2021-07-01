Критиковавшая украинцев за интервью на русском стала жертвой пранка

«Довбик. Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане? А теперь все, кто написал про украинского героя, кто ставил лайки, кто болел, кто хвалил - так же дружно сходили к нему и сказали, что украинские герои, тем более если они из Черкасс (Холодный Яр и все такое), говорят на украинском», - написала Ницой.
«Лариса, не надоело ли позориться? Высказываться «в котором вакууме их держат», «марсиане», «московит» вы не имеете никакого права! Украина победила, и если вы «патриотка», на каком языке победители дают интервью, вас должно волновать менее всего», - написала Aida Alieva.
«Этим сообщением Вы поносите нацию, а наш русскоязычный спортсмен прославил нашу страну на весь мир! Именно такие как вы - это самый стыд! Вместо того, чтобы радоваться победам, вы делаете "высеры" в соцсетях! Омерзительно от вас на душе!!!» - упрекнула писательницу Катерина Шевченко.
«Я пишу это сообщение. И это была бы хорошая история. Слишком хорошая. И мне очень хочется в нее верить. Но я думаю, что это был не Артем, а мошенничество. Или, может, я уже такая отчаявшаяся?» - заключила Ницой.
«Я умею говорить на украинском языке. Это мой родной язык. Вот только с практикой проблемы. Я обязательно буду говорить по-украински», - говорил тогда Шевченко, однако до сих пор свое обещание так и не сдержал.