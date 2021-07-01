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Чемпионат Европы по футболу 2020

Критиковавшая украинцев за интервью на русском стала жертвой пранка

Вероника Полынина
1 час назад
Украинская писательница Лариса Ницой раскритиковала сборную Украины за интервью на русском языке и стала жертвой пранка.
Критиковавшая украинцев за интервью на русском стала жертвой пранка
Фото: EPAEPA
Ницой опубликовала в Facebook видео послематчевого интервью украинского футболиста Артема Довбика и возмутилась тем, что он, как и большинство других членов национальной командой, не говорит по-украински.
Видео дня
«Довбик. Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане? А теперь все, кто написал про украинского героя, кто ставил лайки, кто болел, кто хвалил - так же дружно сходили к нему и сказали, что украинские герои, тем более если они из Черкасс (Холодный Яр и все такое), говорят на украинском», - написала Ницой.
Подписчики Ницой не поняли ее праведного гнева и написали в комментариях, что гордятся победой украинских футболистов в матче со Швецией, и им все равно, на каком языке они дают послематчевые интервью.
«Лариса, не надоело ли позориться? Высказываться «в котором вакууме их держат», «марсиане», «московит» вы не имеете никакого права! Украина победила, и если вы «патриотка», на каком языке победители дают интервью, вас должно волновать менее всего», - написала Aida Alieva.
«Этим сообщением Вы поносите нацию, а наш русскоязычный спортсмен прославил нашу страну на весь мир! Именно такие как вы - это самый стыд! Вместо того, чтобы радоваться победам, вы делаете "высеры" в соцсетях! Омерзительно от вас на душе!!!» - упрекнула писательницу Катерина Шевченко.
Позже Лариса Ницой рассказала, что ей позвонил Артем Довбик, у них был долгий разговор, в ходе которого она ему объяснила, почему важно разговаривать на украинском языке. Довбик, по ее словам, попросил ее написать пост о том, что он обязательно поговорит с тренерами и договорится, что все футболисты сборной будут говорить по-украински.
«Я пишу это сообщение. И это была бы хорошая история. Слишком хорошая. И мне очень хочется в нее верить. Но я думаю, что это был не Артем, а мошенничество. Или, может, я уже такая отчаявшаяся?» - заключила Ницой.
Как и предположила писательница, разговор оказался розыгрышем журналиста и пранкера Василия Крутчака. Он обнародовал беседу с Ницой на YouTube-канале ISLND TV.
Кстати, помимо игроков украинской сборной, на русском языке с журналистами общается и главный тренер команды Андрей Шевченко. Еще в 2016 году он обещал, что будет давать интервью на украинском.
«Я умею говорить на украинском языке. Это мой родной язык. Вот только с практикой проблемы. Я обязательно буду говорить по-украински», - говорил тогда Шевченко, однако до сих пор свое обещание так и не сдержал.
Евро-2020,Лариса Ницой,Артем Довбик,Андрей Шевченко,
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