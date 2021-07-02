"По-деловому решим": Черчесов ответил на вопрос об отставке

«Это назначение, которое не обсуждается, это приказ к исполнению. Не думал, что вообще когда-либо буду тренировать сборную, но, если тебя зовут и говорят, что это надо сделать, — моя задача была дать добро и сказать, что я готов. Выражаясь военным языком, я солдат своей страны, мне дали задачу, я ее выполняю. Уже пять лет», - пояснил тренер.
«А подавать в отставку или нет — мы уже как-нибудь, как решали насчет назначения, спокойно, по-деловому решим. Еще раз говорю, в моем понимании это государственная должность. На этом пока давайте остановимся», - заметил наставник российских футболистов.