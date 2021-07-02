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Чемпионат Европы по футболу 2020

"По-деловому решим": Черчесов ответил на вопрос об отставке

Алиса Селезнёва
54 минуты назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал себя «солдатом своей страны» и заявил, что вопрос о том, подавать ему в отставку или нет, будет решаться позднее, «спокойно и по-деловому». Об этом он заявил на пресс-конференции, пишет «Спорт-Экспресс».
Черчесов в ходе пресс-конференции высказал мнение, что должность, которую он занимает, - «государственная».
«Это назначение, которое не обсуждается, это приказ к исполнению. Не думал, что вообще когда-либо буду тренировать сборную, но, если тебя зовут и говорят, что это надо сделать, — моя задача была дать добро и сказать, что я готов. Выражаясь военным языком, я солдат своей страны, мне дали задачу, я ее выполняю. Уже пять лет», - пояснил тренер.
Он также призвал всех «успокоиться и выдохнуть», подчеркнув, что «детального разбора с его руководителем по поводу чемпионата Европы пока не было».
«А подавать в отставку или нет — мы уже как-нибудь, как решали насчет назначения, спокойно, по-деловому решим. Еще раз говорю, в моем понимании это государственная должность. На этом пока давайте остановимся», - заметил наставник российских футболистов.
Сборная России 21 июня со счетом 4:1 проиграла сборной Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы и вылетела из турнира. После игры российские футболисты и главный тренер Станислав Черчесов извинились перед болельщиками. Капитан сборной Артем Дзюба разрешил «материть и костерить» команду, так как спортсмены действительно виноваты.
Евро-2020,Видео,Артем Дзюба,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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