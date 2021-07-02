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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Не «Дом-2»: Черчесов об общении Дзюбы с командой и его завершении карьеры

News.ru
1 час назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции, посвящённой выступлению национальной команды на чемпионате Европы — 2020, заявил, что капитан Артём Дзюба эмоционально настраивал товарищей перед матчами турнира, но этого не афишировали. По словам наставника, сборная — это не телепроект «Дом-2», чтобы всё выставлять напоказ.
«Мы не «Дом-2»: Черчесов скрыл информацию о Дзюбе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Последнее про афиширование деталей: сейчас все показывали, как капитан венгров настраивал своих игроков в раздевалке. Но я вас уверяю, Дзюба делал то же самое. Но каждому своё. Мы не «Дом 2», чтобы всё вам показывать, — заявил Черчесов.
57-летний специалист допустил, что нападающий петербургского «Зенита» завершит карьеру в сборной, как и Юрий Жирков. Однако на данный момент он не знает о планах футболистов.
Ранее Черчесов на пресс-конференции ответил на вопрос о возможной отставке. Он заявил, что «не привык покидать своё войско».
Евро-2020,Футбол,Артем Дзюба,Юрий Жирков,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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