Италия вышла в полуфинал Евро-2020

Прошёл матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Бельгии и Италии. Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой итальянцев со счётом 2:1.

Все голы были забиты в первом тайме. На 31-й минуте полузащитник Николо Барелла точно пробил по воротам Тибо Куртуа и вывел Италию вперёд. На 44-й минуте Лоренцо Инсинье красивым ударом отправил мяч в дальний верхний угол и удвоил преимущество итальянцев. После пропущенного гола бельгийцы почти сразу получили право на пенальти, и Ромелу Лукаку сократил отставание бельгийцев.

Весь второй тайм команды провели в равной борьбе с обилием атак и моментов, но счёт остался неизменным — 2:1 в пользу Италии. Таким образом, итальянцы вышли в полуфинал турнира.