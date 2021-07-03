Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020

В матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу сборная Дании одержала победу над командой Чехии.Матч, проходивший на стадионе «Олимпийский» в Баку, завершился со счётом 2:1 в пользу Дании.Губерниев: "Украина может стать победителем Евро-2020"В составе датчан забивали Томас Дилейни и Каспер Дольберг. У сборной Чехии отличился Патрик Шик.Сборная Дании вышла в полуфинал чемпионата Европы, где встретится с победителем пары Украина— Англия. Матч состоится в Лондоне, на стадионе «Уэмбли».Ранее сообщалось, что футболисты сборной Чехии подарили датчанам футболку с фамилией Эриксена.