Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020

В матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу сборная Дании одержала победу над командой Чехии.

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Матч, проходивший на стадионе «Олимпийский» в Баку, завершился со счётом 2:1 в пользу Дании.

Сборная Дании вышла в полуфинал чемпионата Европы, где встретится с победителем пары Украина— Англия. Матч состоится в Лондоне, на стадионе «Уэмбли».