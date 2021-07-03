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Чемпионат Европы по футболу 2020

Дания обыграла Чехию и стала полуфиналистом Евро-2020

RT на русскомиещё 12
1 час назад
В матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу сборная Дании одержала победу над командой Чехии.
Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020
Фото: ReutersReuters
Матч, проходивший на стадионе «Олимпийский» в Баку, завершился со счётом 2:1 в пользу Дании.
В составе датчан забивали Томас Дилейни и Каспер Дольберг. У сборной Чехии отличился Патрик Шик.
Сборная Дании вышла в полуфинал чемпионата Европы, где встретится с победителем пары Украина— Англия. Матч состоится в Лондоне, на стадионе «Уэмбли».
Ранее сообщалось, что футболисты сборной Чехии подарили датчанам футболку с фамилией Эриксена.
Евро-2020,Футбол,Патрик Шик,Каспер Дольберг,
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