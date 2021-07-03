Спинаццола выбыл на четыре месяца из-за травмы

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола пропустит четыре месяца из-за травмы, сообщает Sky Sport Italia.

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Напомним, на 79-й минуте матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 Бельгия — Италия Спинаццолу унесли с поля на носилках, а на глазах у него были слёзы. Встреча завершилась победой итальянской команды со счётом 2:1.

По информации источника, у Спинаццолы диагностирована травма ахиллова сухожилия. Ожидается, что срок восстановления итальянского футболиста составит четыре месяца.