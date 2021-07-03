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Чемпионат Европы по футболу 2020

Томас Дилейни признан лучшим игроком матча Чехия — Дания

Чемпионат.comиещё 3
53 минуты назад
Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни был признан лучшим игроком матча 1/4 финала Евро со сборной Чехии (2:1).
Дилейни признан лучшим игроком матча Чехия — Дания
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Дилейни стал автором первого гола в ворота чехов.
В матче 1/4 финала Евро-2020 сборная Дании переиграла сборную Чехии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан) и завершилась со счётом 2:1.
Томас Дилейни открыл счёт на пятой минуте матча с Чехией. Йенс Ларсен от угла поля выполнил подачу в центр чешской штрафной, откуда Дилейни нанёс удар головой — мяч после отскока от газона залетел в угол ворот. Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг увеличил преимущество своей команды. На 42-й минуте Йоаким Мехле с левого фланга внешней выполнил шикарный кросс к линии вратарской, откуда Дольберг ударом в касание переправил мяч под перекладину. Чешский форвард Патрик Шик отыграл один мяч. На 49-й минуте Владимир Цоуфал прорвался по правому флангу и навесил в штрафную, Шик подставил ногу и переправил мяч в нижний угол.
В 1/4 финала Дания сыграет с победителем пары Украина — Англия.
Евро-2020,Футбол,Патрик Шик,Каспер Дольберг,Йенс Ларсен,
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