Дилейни признан лучшим игроком матча Чехия — Дания

Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни был признан лучшим игроком матча 1/4 финала Евро со сборной Чехии (2:1).

Дилейни стал автором первого гола в ворота чехов.

В матче 1/4 финала Евро-2020 сборная Дании переиграла сборную Чехии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан) и завершилась со счётом 2:1.