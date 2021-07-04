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Чемпионат Европы по футболу 2020

Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с чемпионата Европы

Lenta.ru
1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на поражение национальной команды в матче четвертьфинала чемпионата Европы против Англии. Пост доступен в Twitter-аккаунте украинского лидера.
Зеленский похвалил сборную Украины после вылета с Евро-2020
Фото: ТАССТАСС
Зеленский поддержал игроков сборной Украины после разгромного поражения от англичан.
«Ребята, вы доказали, что готовы сражаться наравне с лучшими. Что у вас стальной характер. Вы смогли вдохновить и объединить вокруг себя всю Украину», — написал политик.
Сборная Украины уступила англичанам со счетом 0:4. Встреча прошла в Риме. Команда Андрея Шевченко пробилась в четвертьфинал благодаря победе над Швецией. Из группы украинцы вышли, заняв третье место.
Сборная Англии в полуфинале сыграет с командой Дании. Матч пройдет 7 июля.
Евро-2020,Владимир Зеленский,Андрей Шевченко,
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