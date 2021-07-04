Определились все полуфиналисты Евро-2020

Матчами в Риме и Баку завершилась четвертьфинальная стадия чемпионата Европы по футболу. Сборная Англии разгромила украинцев со счетом 4:0, а команда Дании оказалась сильнее чехов (2:1).

Фото: EPA-EFE/Ettore Ferrari EPA-EFE/Ettore Ferrari

Англичане с самого начала встречи завладели инициативой и открыли счет на четвертой минуте - отличился нападающий Гарри Кейн Рахим Стерлинг сделал разрезающую передачу в штрафную, а форвард без труда переиграл вратаря. После забитого мяча сборная Англии продолжала владеть инициативой, но до явных голевых моментов у ворот Георгия Бущана дело не доходило. Украинцы пытались действовать на контратаках.

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На 35-й минуте встречи получившего травму центрального защитника Сергея Кривцова заменил полузащитник Виктор Цыганков . Украинская команда, которая начала матч с тремя центральными защитниками, была вынуждена перестроиться на игру с четырьмя игроками обороны (два центральных и два крайних защитника). Сборная Украины действовала по этой схеме на групповом этапе, где потерпела два поражения от нидерландцев (2:3) и австрийцев (0:1), а также одержала победу над командой Северной Македонии (2:1). В матче 1/8 финала со шведами украинские футболисты действовали по схеме с тремя центральными защитниками и одержали победу со счетом 2:1 в дополнительное время.

Второй тайм стартовал с двух быстрых мячей англичан - отличились Гарри Магуайр (46-я минута) и Кейн (50). Команда Гарета Саутгейта продолжала оказывать давление и вскоре забила четвертый гол - после подачи с углового вышедший на замену на 57-й минуте Джордан Хендерсон переправил мяч в ворота (63). Три гола из четырех англичане забили ударами головой, при этом в двух случаях они были нанесены после розыгрыша стандартных положений. Концовка игры прошла в спокойном темпе - английские футболисты предпочитали перекатывать мяч на своей половине поля, а у подопечных Шевченко не хватало сил на организованный прессинг.

Главный тренер сборной Украины на послематчевой пресс-конференции отметил, что команде не хватило крепких защитников для того, чтобы противостоять англичанам.

"Сборная Украины имела хорошие моменты, однако были стандартные положения, в которых мы недоработали, еще нам не повезло с травмой защитника Кривцова. У нас нет крепких защитников, которые могут противостоять англичанам, особенно в верховой борьбе, но я доволен выступлением команды, поблагодарил ребят за самоотдачу. Англичане сыграли очень прагматично, используя свои сильные стороны, они воспользовались нашими ошибками и хорошо сыграли на "втором этаже", у нас тоже были хорошие моменты, но мы не доводили их до конца. Это сильная команда как индивидуально, так и в целом, думаю, что они могут выйти в финал", - сказал Шевченко журналистам.

"Неожиданными были быстрые голы, особенно в начале матча, потом показалось, что сборная Украины выровняла игру. Реализация моментов у англичан на этом чемпионате Европы на самом высоком уровне - Гарри Кейн имеет момент и забивает его, как раз это и отличает большого мастера. На мой взгляд, Украина немножко переоценила себя, отсюда и такое, достаточно жесткое поражение", - сказал Семин ТАСС.

Англичане возвращаются из Рима с верой в успех на родине

Сборная Англии впервые на текущем турнире сыграла не на домашней арене в Лондоне, ранее на "Уэмбли" команда одержала три победы и один раз сыграла вничью. Англичане вышли в полуфинал чемпионата Европы в первый раз за 25 лет. На турнире 1996 года команда в 1/2 финала проиграла после серии пенальти со счетом 1:2 (5:6 - по пенальти) немцам, которые выиграли турнир. Саутгейт в том матче не сумел реализовать решающий удар в серии пенальти.

Англичане в третий раз сыграют в полуфинале чемпионата Европы. В 1968 и 1996 годах родоначальники футбола не сумели выйти в финал и завоевали бронзовые медали. Украинцы завершили выступление на своем третьем Евро. Сборная Украины впервые вышла в четвертьфинал, на турнирах 2012 и 2016 годов команда не смогла преодолеть групповой этап.

Существует несколько параллелей между выступлением английской команды на победном чемпионате мира 1966 года и игрой на Евро-2020. На чемпионате Европы англичане демонстрируют лучшую игру в защите среди всех команд, они не пропустили ни одного мяча в пяти встречах. На домашнем мировом первенстве 1966 года команда не пропускала на протяжении четырех встреч. Сборная Англии - первая команда, которая провела пять "сухих" матчей на чемпионате Европы, они повторили достижение итальянцев, установленное на чемпионате мира 1990 года, на котором англичане уступили в матче за третье место команде Италии со счетом 1:2.

Сборная Англии впервые забила четыре гола в матче плей-офф международного турнира с 1966 года. Тогда это произошло в финале - англичане обыграли немцев в дополнительное время со счетом 4:2.

Английская команда вышла в полуфинал международного турнира во второй раз подряд. На чемпионате мира 2018 года в России подопечные Саутгейта уступили хорватам в дополнительное время (1:2) и затем проиграли в матче за третье место бельгийцам (0:2). Сборная Англии является единственной командой, выигравшей чемпионат мира (1966), но ни разу не побеждавшей на чемпионате Европы.

Полуфинальные матчи и финал чемпионата Европы пройдут на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. "Это будет невероятно. Мы понимаем, что больше может не предоставиться возможности сыграть матч такой стадии крупного турнира дома. Нам надо ухватиться за эту возможность обеими руками", - сказал Кейн.

Сборная Дании в полуфинале спустя 29 лет

В первом матче дня сборная Дании обыграла команду Чехии со счетом 2:1. Счет на пятой минуте открыл датчанин Томас Дилейни, удвоил преимущество команды Каспер Дольберг (42-я минута). По ходу первого тайма чехи имели несколько опасных моментов, но команде не хватило реализации. Однако в начале второй половины игры форвард Патрик Шик отыграл один мяч - после подачи с правого фланга форвард пробил в касание точно в угол. Для Шика этот гол стал пятым на этом турнире, теперь он делит первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Европы вместе с португальцем Криштиану Роналду . В конце матча чехи перешли на навал, но скандинавская команда выстояла и сохранила победный счет.

После игры Шик отметил, что сборной Чехии не хватило сил в конце матча, чтобы сравнять счет. "Мы очень разочарованы, для нас все на этом заканчивается. Думаю, мы сделали все, чтобы добиться успеха, но в последние минуты у нас не было сил повернуть игру в свою пользу. Мы сумели отыграть один мяч, но, к сожалению, не смогли сравнять счет", - сказал нападающий, комментарий которого приводит пресс-служба УЕФА

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель после матча заявил, что команде удалось пройти в полуфинал за счет характера. "В первом тайме мы играли очень хорошо, а во втором они забили быстрый гол и оказывали давление на нас. Но мы смогли удержать счет, что показывает характер команды", - отметил голкипер.

Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Баку, арену вместимостью 68 700 зрителей из-за ограничений могли посетить 34 350 человек (50%). Матч обслуживала судейская бригада из Нидерландов во главе с Бьорном Кёйперсом , резервным арбитром был россиянин Сергей Карасев . Он отработал пятый матч Евро, до этого россиянин также был резервным арбитром на игре группового этапа между командами Австрии и Северной Македонии (3:1). В качестве главного судьи Карасев работал на матчах Италия - Швейцария (3:0), Германия - Венгрия (2:2) и Нидерланды - Чехия (0:2).

Сборная Дании вышла в полуфинал чемпионата Европы впервые с 1992 года. Датчане принимают участие в девятом европейском первенстве, команда выиграла турнир в 1992 году, а в 1984-м завоевала бронзовые медали.