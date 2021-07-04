«Хорошо, что Украина вылетела»: русский судья может войти в историю

Повлияет ли ошибка голландского судьи Куйперса на судью Карасёва?

Вчерашний четвертьфинал между Данией и Чехией прошёл почти без судейских происшествий. Но чешские болельщики нашли повод для недовольства: они обвинили арбитра в том, что тот назначил угловой в пользу сборной Дании, с которого датчане и открыли счёт. Дания в итоге выиграла 2:1, Куйперс доработал матч без происшествий, но скажется ли этот эпизод на его перспективах? — Ошибка при угловом, с которого датчане забили первый гол, — это не результативная ошибка, а недочёт, — пояснил Игорь Федотов. — Это же не штрафной и, тем более, не 11-метровый, а VAR тут вообще ни при чём. Так что Куйперсу, скорее всего, дадут финал — он идёт на него очень уверенно.