«Хорошо, что Украина вылетела»: русский судья может войти в историю

Сборная
Украины закончила своё выступление на чемпионате Европы — в четвертьфинале наши соседи уступили англичанам 0:4. В России за матчем следили особенно внимательно — многие в России поддерживают Украину. Но у российских болельщиков был и не самый очевидный повод болеть против соседей. Да, сборная России уже вылетела с турнира, но наши представители на Евро ещё остались — это Сергей Карасёв вместе со своей бригадой. И несмотря на то, что на матче 1/4 финала между Данией и Чехией он был лишь резервным судьёй, шансы на продолжение работы у Сергея остаются. А вылет Украины их только повышает. Арбитр Игорь Федотов
, продолжающий развивать свой YouTube-канал
, порассуждал о возможном назначении Карасёва на полуфинал и даже финал турнира.
Вчерашний четвертьфинал между Данией и Чехией прошёл почти без судейских происшествий. Но чешские болельщики нашли повод для недовольства: они обвинили арбитра в том, что тот назначил угловой в пользу сборной Дании, с которого датчане и открыли счёт. Дания в итоге выиграла 2:1, Куйперс доработал матч без происшествий, но скажется ли этот эпизод на его перспективах? — Ошибка при угловом, с которого датчане забили первый гол, — это не результативная ошибка, а недочёт, — пояснил Игорь Федотов. — Это же не штрафной и, тем более, не 11-метровый, а VAR тут вообще ни при чём. Так что Куйперсу, скорее всего, дадут финал — он идёт на него очень уверенно.