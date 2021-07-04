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Чемпионат Европы по футболу 2020

Руни назвал лучшего игрока на Евро-2020

Просто Про Спорт
1 час назад
Экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни поделился эмоциями от чемпионата Европы по футболу.
Руни: Погба показал себя как лучший игрок на Евро-2020
Фото: ReutersReuters
В частности, он заявил, что до вылета сборной Франции считал лучшим игроком турнира полузащитника Поля Погба.
По его словам, хавбек, выступающий за «Манчестер Юнайтед», выполнял «невероятные передачи» на форвардов Карима Бензема и Килиана Мбаппе.
«Думаю, все дело в позиции. Погба стал больше играть в атаке, поэтому и проявил себя. В «Манчестер Юнайтед» у него такой свободы нет», – добавил Руни, чьи слова приводит The Sunday Times.
Напомним, в рамках Евро-2020 Погба провел четыре матча, забил один гол и отдал один голевой пас, а его команда завершила выступление на стадии 1/8 финала, уступив Швейцарии (1:1, пенальти – 4:5).
Евро-2020,Футбол,Карим Бензема,Поль Погба,Уэйн Руни,Манчестер Юнайтед,Sunday Times,
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