Руни: Погба показал себя как лучший игрок на Евро-2020

Экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни поделился эмоциями от чемпионата Европы по футболу.В частности, он заявил, что до вылета сборной Франции считал лучшим игроком турнира полузащитника Поля Погба.По его словам, хавбек, выступающий за «Манчестер Юнайтед», выполнял «невероятные передачи» на форвардов Карима Бензема и Килиана Мбаппе.«Думаю, все дело в позиции. Погба стал больше играть в атаке, поэтому и проявил себя. В «Манчестер Юнайтед» у него такой свободы нет», – добавил Руни, чьи слова приводит The Sunday Times.Напомним, в рамках Евро-2020 Погба провел четыре матча, забил один гол и отдал один голевой пас, а его команда завершила выступление на стадии 1/8 финала, уступив Швейцарии (1:1, пенальти – 4:5).