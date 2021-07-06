Билялетдинов; Дания способна обыграть Англию

«У датчан волна несется вперед. Два матча они проиграли на старте, а потом прошли далеко. Это напоминает ту ситуацию, когда они стали чемпионами Европы вообще без подготовки. А здесь они уже паковали чемоданы после поражения в группе. Но наша сборная их выручила. Я не удивлюсь, если они проскочат англичан. Там есть чем обыграть соперника. Англичане дома на Уэмбли будут играть первым номером, а это чревато возможностью увязнуть в атакующих построениях. Малейшая неточность, и несись назад, догоняй», — передает слова Билялетдинова «Советский Спорт».