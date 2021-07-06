Билялетдинов; Дания способна обыграть Англию

Напомним, сборная Дании вышла в плей-офф, набрав три очка в своей группе. В 1/8 датские футболисты разгромили Уэльс (4:0), а в четвертьфинале обыграли Чехию (2:1). Англичане вышли из группы со второго места, имея в активе семь баллов. Подопечные Саутгейта в 1/8 обыграли Германию (2:0), а в следующем раунде разобрались с Украиной (4:0). Отметим, что сборная Англии еще ни разу не пропустила на Евро-2020.