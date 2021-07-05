Валуев об отставке Черчесова: «Пусть решают госчиновники»

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– Мы проиграли системно. Может быть, была какая-то моральная усталость, или переели. Не было того огонька. Я не буду говорить о технике и тактике, строить из себя человека, который во всем этом разбирается. Я смотрю на то, что отсутствовал кураж, который был у команды на ЧМ-2018.

– Как вы отнеслись к словам главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который сказал, что на этом посту он государственный деятель?

– Отчасти все тренеры являются государственными деятелями. Все-таки у игры миллионы болельщиков, а футбол – это спорт номер один. Поэтому любой результат и просчет Черчесова будет восприниматься с соответствующим апломбом. Исходя из этого мы будем тренера ругать или хвалить, что совершенно нормально.

– Остались ли вы удовлетворены ответами Черчесова на последней пресс-конференции?

– Не каждый может принародно повиниться. Это присуще далеко не всем людям, а амбициозным это сделать достаточно сложно. Но признавать ошибки надо. Это сильная сторона человека, тем более мужчины.

– Нужно ли Черчесову уходить в отставку?