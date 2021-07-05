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Чемпионат Европы по футболу 2020

Прогнозы и ставки на Италия - Испания: Иммобиле и Манчини пройдут в финал Евро-2020, Луис Энрике поедет домой

Партнерский материал
1 час назад
6 июля в матче 1/2 финала Евро-2020 сыграют сборные Италии и Испании. До решающего матча всего один шаг, но сделает его только одна команда. Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

Италия - Испания: прогноз и ставки на матч Евро-2020 6 июля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

6 июля в Лондоне состоится матч 1/2 финала Евро-2020 Италия - Испания. Начало прямой трансляции на телеканале «Россия 1» в 22:00 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния итальянцев. Сделать ставку на победу команды Роберто Манчини можно с коэффициентом 2.40, что соответствует 40% вероятности. Успех сборной Испании аналитики оценили коэффициентом 3.30 (30%), ничья в основное время также идёт за 3.30 (30%).
Сделать ставку на проход Италии в четвертьфинал с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно с коэффициентом 1.70, а на Испанию можно поставить за 2.15.
Эксперты не ждут высокой результативности в матче чемпионата Европы по футболу Италия - Испания. Поставить на тотал меньше 2.5 гола можно за 1.70, а на тотал больше 2.5 ставят за 2.15. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

Италия - Испания: какие делать ставки на матч Евро-2020 6 июля

Сборная Италии пока оставляет самое мощное впечатление на этом чемпионате, сравниться с ними пока, наверное, никто не может. Единственные проблемы создали австрийцы в 1/8 финала. А вот Бельгию в четвертьфинале итальянцы прошли по делу. Даже несмотря на два убойных шанса, нереализованных Ромело Лукаку во втором тайме.
К сожалению, команда Роберто Мартинеса понесла потерю: порвал ахилл на ровном месте Леонардо Спинаццола. Но это, при всем уважении, не самая ключевая фигура в команде. Итальянцы сейчас сильны именно командной игрой. Именно поэтому они так нравятся болельщикам по всему миру.
Что до испанцев, то после двух голевых феерий в матчах со Словакией и Хорватией они откровенно мучались в четвертьфинале со сборной Швейцарии. Вроде бы и забили быстрый гол, и контролировали ход матча, но одна ошибка в обороне - и счет сравнялся. А дальше хоть команда Луиса Энрике и контролировала мяч более чем 80% игрового времени, выжать из этого ничего не смогла. Не помогло и удаление в составе сборной Швейцарии. В итоге удача улыбнулась команде Луиса Энрике в серии пенальти. Но в игре с Италией нужно сыграть на другом уровне, если, конечно, испанцы хотят в финал.
Италия выглядит лучше по ходу турнира. Италия лучше реализует свои шансы. Италия лучше играет в обороне. Наконец. у Италии по дороге к полуфиналу был один овертайм, а у Испании два подряд. Все это делает команду Роберто Манчини фаворитом. И пройти мимо ставки на проход Италии в финал очень сложно. Сделать ставку на то, что Италия выйдет в финал с учётом возможных дополнительного времени и серии пенальти, в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.70.
Много голов здесь вряд ли будет. Испанцы возьмут под контроль мяч и будут методично его перекатывать, но вряд ли найдут много брешей в итальянской обороне. К Швейцарии не смогли подобрать ключи, что уж говорить об Италии. Команда Манчини же будет действовать на контратаках и вполне может рассчитывать на свой гол. Ну а о том, как итальянцы умеют играть по счету, рассказывать никому не нужно. БК «Фонбет» предлагает на ТМ 2.5 гола в матче коэффициент 1.70.
Кроме того, предлагаем рискнуть и сделать ставку на то, что в этой встрече забьет только сборная Италии. Ну или говоря другими словами, Италия выиграет всухую. Забить один мяч и засушить игру - это любимое дело для команды с Аппенин. Ну а в концовке, когда испанцы в отчаянии побегут вперед, можно будет еще разок поймать соперника на контратаке. Коэффициент на то, что забьет только Италия, очень приличный - 3.05. Поставите 1000 рублей - получите 3050 рублей в случае успеха.
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