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Чемпионат Европы по футболу 2020

Британский журналист: сборная России не провалилась, она просто вернулась туда, где и была

Чемпионат.com
1 час назад
Экс-журналист ESPN и специалист по российскому футболу Джон Брэдли оценил уровень сборной России после провала на чемпионате Европы – 2020.
Взгляд из Британии: сборная России не провалилась, она просто вернулась туда, где и была
Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»
«Давайте не будет притворяться глупыми. Три года назад Россия на чемпионате мира добилась поистине невероятного успеха. Но до чемпионата мира и после него команда была слабой. Поэтому сейчас ваша сборная просто вернулась туда, где она была. С точки зрения физики и организации игры – это неплохая команда, но у футболистов нет возможности бросать вызов на самом высоком уровне. Очень легко отправить в отставку Черчесова, но надо помнить, какие игроки у него есть в распоряжении. Сборная России деградирует.
В качестве примера легко можно привести Антона Шунина. Пять лет назад, когда Шунин был на пике своей карьеры в «Динамо», он являлся пятым или шестым вратарем России, а сейчас он начинал Евро в качестве первого номера. Антон заслуживает огромных поздравлений, учитывая травму глаза, которую он получил в матче с «Зенитом» несколько лет назад, но это показывает, где сейчас находится уровень российских вратарей», — сказал Брэдли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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