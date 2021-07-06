Луис Энрике: «У нас есть психолог. Стараемся сделать так, чтобы игроки не перегорели»

«Я бы не сказал, что их было сотни, но у нас было много примеров стойкости – не только со стороны 24 игроков, но и со стороны сотрудников национальной сборной.
Под словом «сотрудники» я подразумеваю тренеров, медицинский персонал, физиотерапевтов, диетологов, руководителей пресс-службы, делегатов, врачей... Всех. Все они продемонстрировали способность преодолевать невзгоды.
У нас есть [психолог] Хоакин Вальдес, который работает с нашими игроками на этом турнире. Мы стараемся сделать так, чтобы игроки не перегорели из-за участия в столь крупном турнире. Задача – сделать так, чтобы у них была нужная мотивация и концентрация», – сказал тренер.