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Чемпионат Европы по футболу 2020

Луис Энрике: «У нас есть психолог. Стараемся сделать так, чтобы игроки не перегорели»

Sports.ru
1 час назад
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике перед полуфиналом Евро-2020 против Италии рассказал о психологической подготовке своих игроков.
Луис Энрике: «У нас есть психолог. Стараемся сделать так, чтобы игроки не перегорели»
Фото: Sports.ruSports.ru
«Я бы не сказал, что их было сотни, но у нас было много примеров стойкости – не только со стороны 24 игроков, но и со стороны сотрудников национальной сборной.
Под словом «сотрудники» я подразумеваю тренеров, медицинский персонал, физиотерапевтов, диетологов, руководителей пресс-службы, делегатов, врачей... Всех. Все они продемонстрировали способность преодолевать невзгоды.
У нас есть [психолог] Хоакин Вальдес, который работает с нашими игроками на этом турнире. Мы стараемся сделать так, чтобы игроки не перегорели из-за участия в столь крупном турнире. Задача – сделать так, чтобы у них была нужная мотивация и концентрация», – сказал тренер.
Испания сыграет с Италией сегодня, начало – в 22:00 по московскому времени.
Евро-2020,Луис Энрике,
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