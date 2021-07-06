Геннадий Орлов: Сборная Украины сильнее России по всем параметрам

При этом комментатор также высказался о недостатках тренерской работы в России.

Напомним, украинской сборной впервые в истории удалось пробиться в четвертьфинала Евро, где команда уступила Англии (0:4). России досталось последнее место в группе, страна не смогла пробиться в плей-офф ЧЕ-2020.