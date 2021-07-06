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Чемпионат Европы по футболу 2020

Геннадий Орлов: Сборная Украины сильнее России по всем параметрам

Анна Безрукова
21 минуту назад
Известный комментатор Геннадий Орлов оценил выступление сборных России и Украины на чемпионате Европы-2020, сравнив уровень мастерства обеих команд.
Геннадий Орлов: Сборная Украины сильнее России по всем параметрам
Фото: ТАССТАСС
«Российская сборная не способна играть в современный футбол. У украинцев подготовка лучше, они могут действовать более разнообразно, у них больше вариантов в процессе принятия решений. Приходится сделать вывод, что сборная Украины сильнее сборной России. По всем параметрам.
Почему у России не получается играть, как у Венгрии или Украины? В 2018-м году мы собрались с силами и получили достаточно организованную команду. Благодаря этому прошли испанцев. А сейчас этого не было. И тренеры не знали, кого ставить. У них отсутствовала уверенность в своих подопечных. Этот настрой передался и футболистам», - приводит слова Орлова «Спорт-экспресс».
При этом комментатор также высказался о недостатках тренерской работы в России.
«Есть вопросы и к методике тренерской работы в России. К тому, как у нас все организовано на детско-юношеском уровне. Ведь у нас в первой сборной практически отсутствуют технари! А как мы бьем из-за пределов штрафной? Что делают Зобнин и Оздоев? Это же недостатки подготовки на юношеском уровне. Кто у нас способен обвести один в один? Один Миранчук. Еще Макаров в «Рубине» теперь есть. Как он двух защитников «Зенита» посадил на пятую точку? Но это единичные случаи. А в футболе эпохи СССР таких футболистов было множество!», - заключил Орлов.
Напомним, украинской сборной впервые в истории удалось пробиться в четвертьфинала Евро, где команда уступила Англии (0:4). России досталось последнее место в группе, страна не смогла пробиться в плей-офф ЧЕ-2020.
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