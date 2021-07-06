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Чемпионат Европы по футболу 2020

Черчесову предложили поработать за 40 тыс рублей в месяц

Анна Безрукова
43 минуты назад
Экс-капитан российской сборной по футболу Александр Мостовой прокомментировал высокую зарплату главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. Спортсмен предложил поработать ему за вознаграждение в 40 тыс. рублей в месяц.
Черчесову предложили поработать за 40 тысяч рублей в месяц
Фото: ТАССТАСС
«Конечно, бытует мнение, что чужие деньги считать нельзя. Но когда Станислав Саламович находится на пресс-конференции и заявляет, что он трудится на передовой линии... За эти гонорары я бы стоял на трех таких линиях. Ты попробуй поработать за 40 тыс. рублей, когда за коммунальные платежи приходится отдавать около 20 тыс. рассуждать в таком ключе — бред. В особенности сейчас», — заявил бывший капитан сборной в интервью RT.
Многие читатели издания поддержали Мостового.
«Ему надо платить как гостарбайтеру 15000+3000(жильё)в компании таких же 7 человек, а премия по игре команды», - написал camum.
Другой пользователь под ником Владимир Кайгородков и вовсе предложил платить тренеру и футболистам «минималку» в 13 тыс. рублей в месяц, а большие гонорары выплачивать только по факту больших побед.
«Как поиграли – так и получили», - написал он.
А недавно бывший главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко прокомментировал возможную отмену в РПЛ лимита на легионеров.
«В сущности, лимит только ведет к увеличению расходов клубов. Ни для кого не является тайной, что в настоящее время российские футболисты иногда получают зарплаты, которые не соответствуют с уровнем их уровнем мастерства. Если лимит отменить или существенно смягчить, расходы сократятся, но приедут средние легионеры. Поэтому считаю, что система «8 + 17», которая действует сейчас, самая оптимальная», — заявил Кириченко в интервью RT.
Евро-2020,Футбол,Александр Мостовой,Дмитрий Кириченко,Станислав Черчесов,
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