Все решила серия пенальти: Италия вышла в финал Евро-2020

Победой итальянской сборной завершился первый полуфинал чемпионата Европы по футболу между командами Италии и Испании.
Матч состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Встреча стартовала во вторник, 6 июля, в 22:00 по московскому времени, сообщает championat.com
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Первый тайм встречи Италии и Испании на Евро-2020 прошел без результатов.
Очень опасный момент возник на последних минутах первого тайма. Эмерсон ворвался в штрафную площадь с левого фланга и мощно пробил в перекладину, отмечает
championat.
Сборная Италии открыла счет лишь во втором тайме: Кьеза направил мяч в дальний угол.
Однако затем испанский нападающий Мората вышел на замену: он выскочил один на один с Доннаруммой и смог с хладнокровием переиграть вратаря.
Таким образом, основное время завершилось счетом 1:1, после чего судья принял решение назначить два дополнительных тайма по 15 минут.
Попытка забить гол была предпринята Испанией во втором овертайме: Берарди уверенно направил мяч в ворота противника, но судья объявил положение вне игры.
В итоге напряженная игра подошла к серии пенальти, которая и решила исход встречи.
Первыми одиннадцатиметровый удар нанесли итальянцы: к мячу подошел Локателли, но его удар отразил испанский вратарь.
От испанцев вышел Ольмо и промахнулся, направив мяч выше ворот.
Открыл счет пенальти Белотти, однако испанцы ответили тем же - Морено бил точно по центру.
Следующие два мяча забили обе команды: Бонуччи довел счет до 2:1, а Алькантара сравнял его до 2:2. После этого Бернардески нанес потрясающий удар с левой ноги, а вратарь сборной Италии Доннарумма не дал пробить Морате.
И, наконец, Жоржиньо переиграл Симона и принес Италии долгожданную победу.
Рамблер напоминает, что рекордно долгая серия пенальти состоялась на чемпионате Европы в 2016 году: тогда Германия и Италия обменялись 18 ударами, повторив рекорд 1980 года между Чехией и Италией.
На этом чемпионате Европы полузащитник сборной Испании Дани Ольмо стал рекордсменом турнира: он успел нанести уже 19 ударов, но они не закончились взятием ворот. Этой планки спортсмен достиг по результатам первого тайма полуфинального сражения Евро-2020 с Италией.
До Евро-2020 сборные провели между собой 36 матчей: 11 побед у Италии, 13 ничьих, 12 побед у Испании.
Составы команд были следующие:
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.
Запасные: Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Берарди, Пессина, Ачерби, Кристанте, Бернардески, Бастони, Флоренци, Толой.
Испания: Унай Симон, Аспиликуэта, Эрик Гарсия
, Ляпорт, Жорди Альба
, Коке, Бускетс, Педри, Ферран Торрес, Оярсабаль, Дани Ольмо.
Запасные: де Хеа, Санчес, Д. Льоренте, Пау Торрес, М. Льоренте, Мората, Морено, Алькантара, Гайя, Родри, Руис, Траоре.
Встречу обслуживала бригада арбитров из Германии под руководством Феликса Бриха. Его ассистентами стали Марк Борш
и Штефан Лупп
.
Теперь Италия будет играть в финале Евро с командой, которая одержит победу в полуфинальной встрече Англия — Дания.
Ранее аналитики и букмекеры заявляли, что фаворитом в этой встрече будут итальянцы.