Все решила серия пенальти: Италия вышла в финал Евро-2020

Победой итальянской сборной завершился первый полуфинал чемпионата Европы по футболу между командами Италии и Испании.

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Матч состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Встреча стартовала во вторник, 6 июля, в 22:00 по московскому времени, сообщает championat.com

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Первый тайм встречи Италии и Испании на Евро-2020 прошел без результатов.

Очень опасный момент возник на последних минутах первого тайма. Эмерсон ворвался в штрафную площадь с левого фланга и мощно пробил в перекладину, отмечает championat.

Сборная Италии открыла счет лишь во втором тайме: Кьеза направил мяч в дальний угол.

Однако затем испанский нападающий Мората вышел на замену: он выскочил один на один с Доннаруммой и смог с хладнокровием переиграть вратаря.

Таким образом, основное время завершилось счетом 1:1, после чего судья принял решение назначить два дополнительных тайма по 15 минут.

Попытка забить гол была предпринята Испанией во втором овертайме: Берарди уверенно направил мяч в ворота противника, но судья объявил положение вне игры.

В итоге напряженная игра подошла к серии пенальти, которая и решила исход встречи.

Первыми одиннадцатиметровый удар нанесли итальянцы: к мячу подошел Локателли, но его удар отразил испанский вратарь.

От испанцев вышел Ольмо и промахнулся, направив мяч выше ворот.

Открыл счет пенальти Белотти, однако испанцы ответили тем же - Морено бил точно по центру.

Следующие два мяча забили обе команды: Бонуччи довел счет до 2:1, а Алькантара сравнял его до 2:2. После этого Бернардески нанес потрясающий удар с левой ноги, а вратарь сборной Италии Доннарумма не дал пробить Морате.

И, наконец, Жоржиньо переиграл Симона и принес Италии долгожданную победу.

Рамблер напоминает, что рекордно долгая серия пенальти состоялась на чемпионате Европы в 2016 году: тогда Германия и Италия обменялись 18 ударами, повторив рекорд 1980 года между Чехией и Италией.

На этом чемпионате Европы полузащитник сборной Испании Дани Ольмо стал рекордсменом турнира: он успел нанести уже 19 ударов, но они не закончились взятием ворот. Этой планки спортсмен достиг по результатам первого тайма полуфинального сражения Евро-2020 с Италией.

До Евро-2020 сборные провели между собой 36 матчей: 11 побед у Италии, 13 ничьих, 12 побед у Испании.

Составы команд были следующие:

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Запасные: Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Берарди, Пессина, Ачерби, Кристанте, Бернардески, Бастони, Флоренци, Толой.

Запасные: де Хеа, Санчес, Д. Льоренте, Пау Торрес, М. Льоренте, Мората, Морено, Алькантара, Гайя, Родри, Руис, Траоре.

Штефан Лупп. Встречу обслуживала бригада арбитров из Германии под руководством Феликса Бриха. Его ассистентами стали Марк Борш

Теперь Италия будет играть в финале Евро с командой, которая одержит победу в полуфинальной встрече Англия — Дания.