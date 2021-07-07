Евгений Томашевский: Все победы у Дании над середняками, Англию датчане не пройдут

Двукратный чемпион России по шахматам, Евгений Томашевский дал прогноз на сегодняшний полуфинал Евро-2020 Англия - Дания.

Фото: УЕФА УЕФА

- Англия будет играть на «Уэмбли», в стране ждут победы в чемпионате, другой сценарий даже не рассматривается. Тревожно в этой ситуации за Данию.

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- В этом матче, конечно, Дания в роли андердога. У Англии потрясающий состав, а после победы над Германией игроки, команда почувствовали свою силу, почуяли кровь соперников.

У Англии такой класс футболистов, что они могут не показывать какого-то яркого футбола, но при этом в сухую выигрывать все матчи. Это просто удивительно: они могут вообще не играть в футбол, но в какой-то момент Стерлинг останется один на один с защитником, обыграет его на фланге и сразу возникнет голевой момент.

И это касается не только Стерлинга, там почти у всех игроков такой класс и такая скорость, что они могут обыграть любого один в один. За счет этого Англия и получает колоссальное преимущество, когда обе команды не играют в футбол. В такой игре у англичан просто больше шансов создавать моменты из ничего.

- Что этому могу противопоставить датчане?

- Здесь вопрос: смогут ли они что-то сделать в плане организации? Дания – симпатичная сборная, у них была почти голливудская история преодоления себя, я имею в виду случай с Эриксеном. Но датчане должны сказать большое спасибо формату. Из пяти соперников у них был лишь один топ-класса, это Бельгия, и датчане такому сопернику проиграли.

При всем уважении, если команда доходит до полуфинала Евро, а самый сильный из побежденных соперников Чехия, это о многом говорит.

Датчане – красавцы, но они сильно переоценены. Думаю, Англия их додавит.

- Что-нибудь в районе 2:0, 2:1

- Да, думаю, много голов не будет. Конечно, я поболею за датчан, хочется красивого завершения их истории на этом Евро. Многие тут вспоминают еще их замечательную историю из 1992 года, но я не верю, что нынешняя Дания пройдет Англию. А такой Англии пора сыграть в финале.

Плей-офф Евро-2020

1/2 финала

7 июля. 22:00. Дания — Англия (Лондон)

Финал