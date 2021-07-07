Стали известные стартовые составы сборной Англии и национальной команды Дании на матч 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020.
Стартовый состав английской сборной: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Сака, Стерлинг, Филлипс, Маунт, Кейн.
Стартовый состав датской команды: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Меле, Кристенсен, Дилейни, Брейтуэйт, Дамсгор, Стрюгер Ларсен, Хёйбьерг, Дольберг.
Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало игры — в 22:00 по мск.
Ранее сообщалось, что Италия победила
Испанию по пенальти и вышла в финал Евро-2020.