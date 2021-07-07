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Чемпионат Европы по футболу 2020

Названы составы Англии и Дании на полуфинальный матч Евро-2020

RT на русскомиещё 8
1 час назад
Стали известные стартовые составы сборной Англии и национальной команды Дании на матч 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020.
Англия — Дания: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Стартовый состав английской сборной: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Сака, Стерлинг, Филлипс, Маунт, Кейн.
Стартовый состав датской команды: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Меле, Кристенсен, Дилейни, Брейтуэйт, Дамсгор, Стрюгер Ларсен, Хёйбьерг, Дольберг.
Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало игры — в 22:00 по мск.
Ранее сообщалось, что Италия победила Испанию по пенальти и вышла в финал Евро-2020.
Евро-2020,Футбол,
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