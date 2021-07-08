Полуфинал Евро требуют переиграть! Накажут ли Англию за выходку фанатов?

А если бы это был не лазер, а, допустим, файер?

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Полуфинальный матч между Данией и Англией закончился скандалом – англичане выиграли матч в дополнительное время (по мнению многих болельщиков и экспертов – не без помощи судьи), а сегодня в Дании уже требуют переиграть полуфинал из-за поведения английских болельщиков. Объясняем, что случилось.

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Пользователь под никнеймом RomulusRoma1 тоже попросил переиграть матч.

mullins_peter: «Переиграйте матч! Аннулируйте результат! Наверное, это Борис целился чёртовым лазером »

Пользователь под никнеймом RPSosaVeggie предположил, что, если бы датчанин светил лазером в лицо Пикфорда, то петиция на change.org собрала бы уже 150 тыс подписей

the_o_logy_: «Это сфальсифицировано. Переиграйте игру, лишите Англию возможности делать что-либо. Отдайте трофей Дании».

Возможна ли переигровка?

Светить лазером в глаза вратарю — прямое вмешательство в эпизод. Арбитр Игорь Федотов , продолжающий развивать свой YouTube-канал , специально для «Чемпионата» разобрал этот спорный момент и ответил на главный вопрос: возможно ли добиться переигровки?

«Если бы Шмейхель обратил внимание судьи на лазер, упал и начал корчиться от боли, то Маккели должен был бы остановить игру, — начал Федотов. — Началось бы разбирательство, матч бы прервали на несколько минут ради объявления по стадиону, датчане могли бы сказать, что отказываются продолжать игру при угрозе здоровью их игрока в принципе, а их врачи заявили бы о возможном ожоге роговицы – много чего могло быть. Допускаю, что команды могли бы и поле покинуть – и для организаторов турнира это было бы громадной проблемой.

Переигровки здесь не будет, – подытожил Федотов. – Датчанам об этом нужно было думать раньше, во время игры – сейчас матч уже сыгран, всё зафиксировано, так что возмущаться болельщики могу сколько угодно – это ни к чему не приведёт».

Акинфеев и беспорядки в Черногории

Голкиперам часто достаётся от болельщиков — они выслушивают оскорбительные скандирования в свой адрес почти на каждом матче. Иногда фанаты не останавливаются на одних лишь кричалках: могут выбежать и дать по голове, кинуть бутылкой или того хуже — файером. Неприятная ситуация произошла с Игорем Акинфеевым во время матча Черногория — Россия. На первой минуте матча в него был брошен файер с фанатской трибуны черногорцев. Акинфеев рухнул на газон и был срочно госпитализирован. Диагноз поставили уже в больнице: сотрясение головного мозга и ожог шеи.

Матч возобновился спустя 30 минут после остановки, но в итоге всё же был отменен. После разбирательств Черногория получила техническое поражение и два матча без зрителей за поведение болельщиков на стадионе в Подгорице. Футбольный союз Черногории был оштрафован на 50 тысяч евро.