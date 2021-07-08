Сборная Англии вышла в финал Евро-2020

Сборная Англии вышла в финал чемпионата Европы по футболу, обыграв команду Дании со счетом 2:1. Ей предстоит сразится со сборной Италиеи, которая в своем полуфинале обыграла Испанию (1:1, 4:2 пен).

Фото: twitter UEFA twitter UEFA

7 июля прошел матч между сборными Англии и Дании в рамках ½ финала Евро-2020. Встреча стартовала в 22:00 по московскому времени, команды встретились на стадионе Уэмбли (Лондон, Англия). На матч пришло около 60 тысяч болельщиков.

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Главный судья матча - Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды); Ассистенты: Хессел Стегстра (Нидерланды), Ян де Врис (Нидерланды), резервный - Овидиу Хацеган (Арад, Румыния).

Стартовые составы сборных Англии и Дании на матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 были следующие:

Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Сака, Стерлинг, Филлипс, Маунт, Кейн.

Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Мехле, Кристенсен, Дилейни, Брейтуэйт, Дамсгор, Стрюгер Ларсен, Хёйбьерг, Дольберг.

Следует заметить, что сборные Англии и Дании не встречались на крупных турнирах почти 20 лет. Тогда британцам удалось разгромить соперника на Чемпионате мира.

Сборная Дании по футболу открыла счет в матче с командой Англии в 1/2 финала Евро-2020. Игрок датской команды Миккель Дамсгор забил первый гол в ворота соперника.

Однако англичанам удалось сравнять счет в матче со сборной Дании: игрок сборной Дании Симон Кьер забил в свои ворота.

В результате был побит рекорд по количеству автоголов на Евро-2020. Всего их насчитывается к настоящему моменту 11.

Первый тайм в матче завершился счетом 1:1.

Второй тайм встречи сборная Дании начала очень смело. В начале опасно про бивал До льберг, а далее аналогичное продолжил Брэйтуэйт.

Пока Кристенсену тейпировали бедро, тренер датчан произвел сразу три замены. Вместо Йенса Стрюгера-Ларсена на поле поя вился Даниэл ь Васс. Это замена по позиции - Васс такой же фланговый игрок. Автор гола Дамсгор уступил позицию Поульсену, который начинал турнир в качестве основного нападающего. А полузащ итник Кристиан Нергор вышел вместо нападающего Каспера Дольберга – очевидно, здесь имела место попытка увеличить плотность в центре поля.

Кристенсену удалось остановил контрактаку соперников, но ценой собственного здоровья. У него и так имелось повреждение, и в настоящее время он усугуб ляет. Йоаким Ан дерсен будет доигрывать вместо него.

Датчане предприняли попытку создать что-то в атаке, но в результате арбитр указал на удар от ворот.

Кейн папал в штрафной. Маккели указал на то, что это фол в атаке, но эпизод проверили на момент с назначением пенальти. Но нет, решение арбитра оказалось правильным – нет пенальти.

Для того, чтобы пресечь контратаку англичан, Поульсен схватил соперника за футболку. К счастью, обошлось без карточки.

К концу встречи счет составлял 1:1, поэтому было назначено дополнительное время.

󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ️ Нас ведь дополнительным временем на #ЕВРО2020 уже не удивишь? pic.twitter.com/zD7hhAVRBD— УЕФА (@UEFAcom_ru) July 7, 2021

Во время овертайма Англия вышла вперед : гол заби л Харри Кейн.

Напомним, вчера победой итальянской сборной закончился первый полуфинал чемпионата Европы по футболу между командами Италии и Испании. Напряженная игра подошла к серии пенальти, которая и решила исход встречи.