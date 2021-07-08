Сборная Англии вышла в финал Евро-2020

Сборная Англии вышла в финал чемпионата Европы по футболу, обыграв команду Дании со счетом 2:1. Ей предстоит сразится со сборной Италиеи, которая в своем полуфинале обыграла Испанию (1:1, 4:2 пен).
Фото: twitter UEFAtwitter UEFA
7 июля прошел матч между сборными Англии и Дании в рамках ½ финала Евро-2020. Встреча стартовала в 22:00 по московскому времени, команды встретились на стадионе Уэмбли (Лондон, Англия). На матч пришло около 60 тысяч болельщиков.
Главный судья матча - Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды); Ассистенты: Хессел Стегстра (Нидерланды), Ян де Врис (Нидерланды), резервный - Овидиу Хацеган
(Арад, Румыния).
Стартовые составы сборных Англии и Дании на матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 были следующие:
Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Сака, Стерлинг, Филлипс, Маунт, Кейн.
Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Мехле, Кристенсен, Дилейни, Брейтуэйт, Дамсгор, Стрюгер Ларсен, Хёйбьерг, Дольберг.
Следует заметить, что сборные Англии и Дании не встречались на крупных турнирах почти 20 лет. Тогда британцам удалось разгромить соперника на Чемпионате мира.
Сборная Дании по футболу открыла счет в матче с командой Англии в 1/2 финала Евро-2020. Игрок датской команды Миккель Дамсгор забил первый гол в ворота соперника.
Однако англичанам удалось сравнять счет в матче со сборной Дании: игрок сборной Дании Симон Кьер
забил в свои ворота.
В результате был побит рекорд по количеству автоголов на Евро-2020. Всего их насчитывается к настоящему моменту 11.
Первый тайм в матче завершился счетом 1:1.
Второй тайм встречи сборная Дании начала очень смело. В начале опасно пробивал До
льберг, а далее аналогичное продолжил Брэйтуэйт.
Пока Кристенсену тейпировали бедро, тренер датчан произвел сразу три замены. Вместо Йенса Стрюгера-Ларсена на поле появился Даниэл
ь Васс. Это замена по позиции - Васс такой же фланговый игрок. Автор гола Дамсгор уступил позицию Поульсену, который начинал турнир в качестве основного нападающего. А полузащитник Кристиан
Нергор вышел вместо нападающего Каспера Дольберга – очевидно, здесь имела место попытка увеличить плотность в центре поля.
Кристенсену удалось остановил контрактаку соперников, но ценой собственного здоровья. У него и так имелось повреждение, и в настоящее время он усугубляет. Йоаким Ан
дерсен будет доигрывать вместо него.
Датчане предприняли попытку создать что-то в атаке, но в результате арбитр указал на удар от ворот.
Кейн папал в штрафной. Маккели указал на то, что это фол в атаке, но эпизод проверили на момент с назначением пенальти. Но нет, решение арбитра оказалось правильным – нет пенальти.
Для того, чтобы пресечь контратаку англичан, Поульсен схватил соперника за футболку. К счастью, обошлось без карточки.
К концу встречи счет составлял 1:1, поэтому было назначено дополнительное время.
Во время овертайма Англия вышла вперед: гол заби
л Харри Кейн.
Напомним, вчера победой итальянской сборной закончился первый полуфинал чемпионата Европы по футболу между командами Италии и Испании. Напряженная игра подошла к серии пенальти, которая и решила исход встречи.
Первыми одиннадцатиметровый удар был нанесен итальянцами: к мячу подошел Локателли, но его удар был отражен испанским вратарем.