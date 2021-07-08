Кейн признан лучшим игроком матча Англия — Дания

"Мы очень хорошо отреагировали на пропущенный гол, создавали моменты и нашли шанс отыграться. Я решил, куда буду бить пенальти, но это был не лучший мой удар с точки. Иногда ты промахиваешься, но мяч снова отлетает прямо к тебе. Хорошо, что это произошло сегодня", - отметил Кейн, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
"Мы пока проводим отличный турнир, но впереди еще одна игра. Сыграть финальный матч на домашнем стадионе - невероятное чувство", - добавил нападающий сборной Англии.