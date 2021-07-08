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Чемпионат Европы по футболу 2020

Кейн признан лучшим игроком полуфинального матча Евро между сборными Англии и Дании

ТАССиещё 4
1 час назад
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн признан лучшим игроком полуфинального матча чемпионата Европы по футболу против датчан. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли" в присутствии 64 950 зрителей и завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан.
Кейн признан лучшим игроком матча Англия — Дания
Фото: AP/Carl RecineAP/Carl Recine
Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На 30-й минуте гол прямым ударом со штрафного забил футболист сборной Дании Миккель Дамсгор. Англичане сравняли счет благодаря автоголу Симона Кьера (39-я минута). В дополнительное время победу подопечным Гарета Саутгейта принес точный удар Кейна (104), который оказался первым на добивании после того, как не реализовал пенальти.
"Мы очень хорошо отреагировали на пропущенный гол, создавали моменты и нашли шанс отыграться. Я решил, куда буду бить пенальти, но это был не лучший мой удар с точки. Иногда ты промахиваешься, но мяч снова отлетает прямо к тебе. Хорошо, что это произошло сегодня", - отметил Кейн, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
"Мы пока проводим отличный турнир, но впереди еще одна игра. Сыграть финальный матч на домашнем стадионе - невероятное чувство", - добавил нападающий сборной Англии.
Кейн отличился на текущем турнире в четвертый раз, по этому показателю на Евро-2020 он отстает только от португальца Криштиану Роналду и чеха Патрика Шика, на счету которых по пять голов. Кейн также сравнялся по числу забитых мячей на чемпионатах мира и Европы (10) с лидером сборной Англии по этому показателю Гари Линекером.
В финале сборная Англии 11 июля на "Уэмбли" сыграет с итальянцами, которые во вторник победили команду Испании (1:1, 4:2 по пенальти). Встреча начнется в 22:00 мск.
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